Soy madrileña, vecina del centro de Madrid, primera vez que me estafan en un bar. 9 euros por 2 cervezas en barra, reclamo, me indican que está servida en copa, les digo que mal servicio, me responden que soy clienta pésima. Lugar: taberna Txakolina en la Cava Baja. @consumidores pic.twitter.com/xCg7ikCHGD