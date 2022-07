El sector gastronómico es uno de los rubros más estresantes para trabajar. Más allá de las condiciones normalizadas de precariedad, los empleados se someten a todo tipo de tratos de parte de los clientes, que muchas veces provoca directamente el colapso emocional del trabajador.

Es lo que le sucedió a una moza de un restaurante estadounidense, quien vivió una desagradable situación que la hizo angustiar de tal forma que terminó explotando en llanto en medio de su jornada laboral.

Todo comenzó cuando un grupo de alrededor de 11 personas ingresaron al local a eso de las 4 de la mañana, un momento antes del cierre. Más allá de que fueron advertidos por Vera J. Kent, la camarera, que solo el cocinero y ella se encontraban presentes, decidieron realizar el pedido de igual forma: “Cuando les dije que su comida tardaría alrededor de media hora me dijeron que nos les importaba”, contó la chica en un video de Tik Tok.

El negocio, ubicado en la ciudad de Saint Paul, en el estado de Minnesota, es conocido por el buen trato del personal y la disposición de sus clientes, por lo que Kent nunca se imaginó lo que iba a suceder momentos más tarde.

“Disfrutaron cada bocado de la cena y luego me dejaron U$S 3 en total. No como propina, en total, de una factura de $220″, explicó la joven en el video. Y relató cómo el grupo de personas literalmente huyó luego de disfrutar de su cena: “Se fueron cuando estaba agarrando la factura”.

En el video subido a la plataforma social, Vera llora de impotencia debido a la frustración que le provocó la desagradable situación. Mientras, puede vérsela limpiando la mesa en cuestión.

Más allá de exponer la situación, la chica le dedicó un mensaje especial a los comensales fugitivos: “Espero que necesiten el dinero más que yo. Espero que llegaran a casa sanos y salvos y que se sientan culpables. La chica de azul, que no formaba parte del grupo y se ofreció a quedarse y ayudar, espero que tenga la mejor vida. Son malos y no los criaron bien. Duele”, señaló.

Eso no fue todo, sino que la joven contó que esta no es una situación fuera de lo común, sino que suele repetirse reiteradas veces: “Es extremadamente común” que las personas se vayan sin pagar en el local en el que trabaja. Y se lamentó: “Trabajé muy duro esa noche. No puedo hacer la denuncia porque no sabemos cómo identificar a ningún miembro del grupo ni presentar evidencias de lo sucedido”.

El video se hizo viral y superó las 750.000 visualizaciones en un mes: “Me siento tan mal por ella”. “Algunas personas son muy miserables”, “Lo siento. Es por eso que me aseguro de que mis servidores siempre sean tratados con sonrisas, amabilidad y una buena propina”, fueron algunos de los más de 4.000 comentarios.

Más allá de los comentarios de los usuarios pidiendo que no se le cobre a la camarera por ello, Vera aclaró que el restaurante se hizo cargo de la cuenta: “La póliza de mi trabajo me protege. Tengo mucha suerte en eso”.