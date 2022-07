Las reseñas de Google o TripAdvisor cada vez son más comunes y muchas veces resultan muy útiles. Pero también hay ocasiones en las que los clientes dejan opiniones totalmente surrealistas. Este es el caso que denunció el usuario de Twitter @Camareroleones y se volvió viral: un consumidor se quejó del color de la vajilla del restaurante.

El comensal descontento aseguró en su comentario que pidió cubiertos color azul porque el color lo relaja y, ante la respuesta negativa de los mozos, tuvo “que cubrir los tenedores de papel para no tocarlos con las manos”. Además, el consumidor también señaló que no le “gustó nada que los camareros llevaran uniformes negros”.

Pero la crítica no terminó allí. Al usuario, aunque reconoció que “la comida estaba bastante bien”, le molestó hubiera un hombre pidiendo limosna en la entrada del establecimiento, al que le tuvo “que dar tres euros, ya que empezó a mirar de una forma extraña”.

El insólito relato termina con el hombre saliendo corriendo para evitar que “el señor de la entrada” lo mirase de nuevo.

Los usuarios de Twitter que leyeron la historia no se la tomaron en serio y dejaron todo tipo de comentarios en la publicación: desde alabar la paciencia de los camareros del local hasta bromas sobre las peculiares exigencias del cliente.

La reseña llegó a Twitter y se volvió viral.

La reseña no tardó en volverse viral, acumulando casi 30.000 "Me gusta" y generando todo tipo de comentarios al respecto: “Díganme que esto es una parodia, porque si es real... pobre de las personas que atiendan a semejante ‘cliente’” o “¿El cliente era Jack Nicholson?”, fueron algunas de las respuestas más populares.