La higiene es fundamental en cualquier comercio, pero mucho más en uno que manipula alimentos. En el caso de no seguir la cadena de frío de los productos y de permitir que el local se llene de plagas como ratas y cucarachas, entre otros animales e insectos, los clientes podría intoxicarse, así como contraer diversas enfermedades.

Al parecer, no todos los lugares que venden alimentos son tan rigurosos con este asunto. En TikTok, una mujer denunció que una panadería de San Justo había ratas. Para demostrarlo, subió un video a esa red social. La autora del video es la usuaria @milagroscalant, quien escribió: "Ah, la ratatouille, qué asco, encima te mira. Esto es en San Justo, tremenda rata".

En el video se puede ver cómo al animal se pasea por el mostrador y pasa muy cerquita de la heladera. Más tarde, la rata trepa por los cables de energía eléctrica y se va directo a esconder a un agujerito al lado del aire acondicionado.

Según detalló la usuaria en su cuenta de TikTok, la panadería se llama "Pancitos", que está ubicada en la avenida Doctor Ignacio Arieta al 3402, en la localidad bonaerense de San Justo, La Matanza.

Además de bromear con la película de Disney, Ratatouille, la mujer ironizó con que el roedor se parecía al papa de su "bendi". "Hay, qué asco, encima te mira. Si quieren surtido de triples vale $4500... si lo quieren con rata", dijo la usuaria en el video viral.

Los mejores comentarios

Los demás usuarios de esa red social compartieron sus propios comentarios sobre la rata que se paseaba por los exhibidores de la panadería. "Si supieran lo que hay en todas las panaderías y restó... No salen más a comer afuera"; "Mi sobrina tiene una pizzería y una vez al mes llama al especialista para no tener problemas. No quieren gastar"; "Panadería Ratatouille se llama"; "Encima es carísimo ese lugar"; "Yo vi una en Jumbo Nordelta, casi me infarto"; "Era el chefcito panadero", fueron algunos de los comentarios más destacados en la app de video.

Asimismo, otros usuarios bromearon con sobre el tema de las ratas y la higiene: "Dice el dueño que no se quejen, que hay algunos que pagan fortunas por ir a Orlando a ver a Mickey y que en su panadería ves a Minnie llevando 2 facturas".

También, muchas personas aseguraron que "en todos lados hay ratas", pero otros usuarios les contestaron que tienen locales de comida y que jamás dejaron que estos animales plagaran en su local, gracias a haber hecho fumigaciones y limpiezas periódicas.

Así se paseaba la rata por la panadería