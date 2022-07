El amor es ciego, pero un par de citas en restaurantes pueden abrirte los ojos. Al menos eso le ocurrió a una joven que compartió su triste experiencia en TikTok y se volvió viral.

La chica, llamada Carola, se sumó al hashtag "Era un 10", que se utiliza en la red social para hablar de personas que algún momento fueron consideradas como perfectas. No obstante, luego de un tiempo sus defectos terminaban saliendo a la luz.

Según contó la tiktoker, había conocido al chico ideal, pero que algunos detalles sobre él la hicieron alejarse y darse cuenta de que no era para ella: cuando salían a comer, se aprovechaba de su generosidad.

Todo comenzó cuando recién conoció a un joven "bastante atractivo" y ella se sintió inmediatamente atraída. De hecho, en una de las primeras veces que salía con él, recibió la primera alerta, pero decidió ignorarla y continuó con su cita: ella comía alitas de pollo junto a sus padres en un restorán, él le comentó que estaba antojado también de ese plato y la tiktoker lo invitó a comer con ellos, pero él se negó.

Luego, el muchacho le dijo de comer en el mismo sitio, pese a que ella ya había acudido con sus papás: “Oye sí me antojaste las alitas, sé que ya comiste con tus padres pero, ¿y si me acompañas?”, fue su propuesta. Ella aceptó porque realmente le gustaba y fue el pretexto perfecto para verlo.

Al llegar, él pidió una orden gigante, bebidas y otros aperitivos, mientras que Carola solo pidió una cerveza. Entonces, al momento de pagar el ticket, él le dijo que no tenía su billetera y ella tuvo que abonar algo que ni siquiera había consumido.

Eso no fue todo, ya que la relación prosperó y estuvieron por un tiempo juntos. Quizá ella pensó que aquel momento incómodo había quedado en el pasado, pero no fue así: en otra ocasión, la invitó a comer sushi para después dejarla sola en el establecimiento y ella se tuvo que hacer cargo de la cuenta.

“Él me había invitado a cenar y en ese momento le habló uno de sus amigos para invitarlo a algún lugar. Él se comió deprisa todo el sushi, me dio un beso y salió corriendo del sitio, a pesar de que yo todavía tenía mi comida intacta. La mesera solo se me miró y nuevamente yo tuve que pagar toda la cuenta”, recordó la influencer.

El video se volvió viral (tiene más de 6 millones visualizaciones) y recibió todo tipo de comentarios. Según explicó, relató su experiencia para que otras personas la tomaran como referencia y que no les pasara lo mismo.