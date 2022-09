Una joven fue contratada para cantar en el casamiento de su ex novio, que la había engañado y su venganza se volvió viral en las redes sociales.

En el último tiempo, todos los días aparecen nuevos videos que logran captar la atención del público y viralizarse rápidamente. TikTok es una de las redes sociales más usadas en lo últimos años y de ahí salen varias historias que luego se vuelven conocidas por todos los usuarios.

Alexandra Starr es una usuaria de la plataforma china que en los últimos días se convirtió en una celebridad, sumando así miles de seguidores debido a la insólita y a la vez curiosa historia que vivió en carne propia luego de haber sido contratada para trabajar en la boda de su ex.

La joven artista es la vocalista suplente de un grupo de animación que fue recientemente contratado para tocar en la boda de quien fue su novio.

Por supuesto que el hombre no sabía que ella iba a estar suplantando a la vocalista principal. Alexandra y el chico habían tenido una relación amorosa que se terminó a causa de una infidelidad por parte de él.

En un clip, la mujer detalló que ella sostuvo un romance con esta persona durante 5 años y que terminó cuando se enteró de que la engañaba con la chica con la que se iba a casar, por lo que estaba muy deseosa de vengarse de ambos.

La pareja, que no ha sido nombrada públicamente, supuestamente se casó a fines del mes pasado, con un clip impactante subido por Starr el 30 de agosto, que parece mostrar cómo se desarrolló su plan vengativo.

En la imagen se puede ver a los novios preparándose para su primer baile de casados, lo que ellos no sabían era que Alexandra está parada detrás de ellos, a punto de cantar.

La música comienza a sonar antes de que la cantante empiece a interpretar la canción de boda elegida por la pareja, “All of Me” de John Legend; sin embargo, la pista fue cambiada a petición de Starr por una versión de “Before He Cheats” de Carrie Underwood, lo que hizo que los recién casados se dieran la vuelta para saber qué ocurría, descubriendo que Alexandra que se encontraba ahí.

Un segundo video muestra a la ex novia que continúa cantando la canción mientras su ex se queda atónito. Luego, un invitado a la boda intenta interferir y evitar que siga interpretando la canción. Sin embargo, no lo logró y ella alcanzó a arrojarle un vaso de agua al novio antes de salir del salón de fiestas.