A través de Twitter, el usuario @ciberpatrullada dio a conocer una insólita situación que vivió al salir de la facultad. Si bien la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la Ciudad de Buenos Aires está prohibida, vecinos de barrios con alto movimiento de autos y transportes se ven amenazados por su constante presencia. Lo que le pasó a esta joven es testigo de eso.

Conforme a lo que explicó la jóven en Twitter, ella estacionó el auto en la calle, afuera de su facultad. “Deje el auto frente a la facultad (7.30am) cuando salgo había trapitos. Le quise dar a uno $100 y me dijo 'Déjalo mami, con $100 no hago nada', discúlpame rey, no sabia que eras tarifado, búscate un laburo honesto”, dice el tuit.

Efectivamente, cuando ella regresó a buscar su vehículo se encontró con varios cuidacoches cerca del vehículo y cuando le quiso dar 100 pesos a uno de ellos, este le contestó que con ese monto no hacía nada.

La publicación se hizo viral en poco tiempo y trajo consigo miles de reacciones y comentarios.

“A mi me dijeron “maestro te lave el auto, son 500$. ¿Tenés para abonar?. A lo que me subí, hice como que buscaba la plata, metí primera y me fui rápido, antes de que me rayen la unidad o me hagan daño, nunca más jajaja ahora todo subte”, “En realidad se le paga para que no te dañen el vehículo”, “Pero tiene razón, no le des nada si le vas a dar 100p. Ni un alfajor te alcanza”, “En realidad no deberían darle NADA porque la calle es un espacio público donde podes estacionar sin pagar. La gente es buena onda porque en realidad no tienen porque cobrarte nada”, fueron algunas de las respuestas.

Mientras que pocos usuarios están a favor -con ironía y algunos con seriedad- de lo que hizo el “trapito”, la mayoría insiste en que es una situación que tiene que terminar cuanto antes, por lo violenta y amenazante.

A su vez, varias personas se mostraron preocupadas por lo que podría ocurrirles el día que salgan con sus coches y se encuentren nuevamente con los trapitos, mientras que el resto se limitó a contar sus propias experiencias similares. Desde 500 a 1000 pesos mínimo es el monto que se retrata entre la gente que comenta.