En el último tiempo, los retos virales se han vuelto tendencia entre los usuarios de las redes sociales, y nadie quiere quedarse afuera de ellos.

Sin embargo, la mayoría de ellos no son tan difíciles de descubrir, por lo que son pocos los que logran hallar la solución. En esta oportunidad, se volvió viral un reto visual que invita a los usuarios a intentar encontrar una palabra.

En aquella imagen, se puede ver repetitivamente la palabra BESAR. Sin embargo, el reto es sumamente engañoso, ya que la palabra PESAR se encuentra escondida en la imagen.

Aunque no pareciera ser un reto que requiera de mucha inteligencia, lo cierto es que solo el 97% pudo resolverlo. La mayor dificultad no es descifrar dónde está la palabra, sino hacerlo en el poco tiempo que se habilita, el cual es de tan solo 8 segundos.

En cuanto a quienes pudieron hallar la solución del reto visual, y resolver el acertijo, hasta el momento, solo el 3% pudo hallar la palabra PESAR en la engañosa imagen.

De todas formas, nunca es tarde para intentarlo, y las chances para hacerlo son infinitas. No importa si aún no has podido solucionar el acertijo, cualquiera puede develarlo luego de algunos intentos. ¿Estás listo/a?

Imagen del reto

Solo el 3% pudo resolver el reto viral.

El desafío consta en hallar la palabra escondida, la cual se encuentra escondida entre múltiples palabras que dicen BESAR. A primera vista, la gran mayoría no logra encontrar la palabra PESAR, ya que la diferencia entre ambas es mínima.

Para poder resolver el acertijo en tan solo 8 segundos, se requiere de mucha rapidez y agilidad visual y mental. Además, lo más probable es que los usuarios logren descifrar el reto luego de varios intentos.

Es importante no perder la concentración, ya que la velocidad es imprescindible a la hora de hallar la palabra oculta, la cual debemos encontrar en tan solo cuestión de segundos.

Solución del reto viral

Si todavía no lograste hallar la solución al problema, pero crees que estás cerca de alcanzarlo, te traemos la solución a continuación.

La solución del reto.

La palabra PESAR se encuentra escondida en la parte derecha, en la última fila y primera hilera. Ambas palabras son demasiado parecidas, pero es cuestión de mirar con más precisión y detalle cada una de las palabras, siempre y cuando lo hagamos con velocidad.

En el caso de que hayas encontrado la palabra que estaba escondida, ¡Felicidades! Formas parte del 3% que pudo resolver este engañoso acertijo visual.