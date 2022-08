La chilena Elizabeth Ogaz, quien se hizo famosa en el mundo viral tras su recordada frase mal pronunciada “no te hagas la vístima”, reveló que sigue sufriendo con los memes y los insultos que le grita la gente cuando sale a caminar por la calle.

Cabe destacar, que Ogaz (reside en la ciudad de La Calera) se convirtió en famosa en 2019 durante una entrevista televisiva en la que pronunció de mala forma la frase “no te hagas la vístima” en lugar de “víctima”, cuando se refería a María Inés Facuse, la entonces esposa de Sergio Jadue, dirigente del fútbol chileno procesado por corrupción en el escándalo del “Fifa Gate”.

Lo cierto, es que su expresión popular “no te hagas la vístima” se difundió masivamente a través de las redes sociales, y la chilena se convirtió de repente en una de las personas con la mayor cantidad de memes del mundo.

A partir de ese momento fue atacada por personas que la reconocen en la calle y le sueltan comentarios agresivos, le piden fotos e incluso llegan hasta a agredirla. "Me siento mal porque no podemos salir ni a la calle, ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba y se reía, nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos, mi hija tuvo que salir a defenderme", reveló Ogaz en diálogo con Chile TV.

Además, la chilena señaló: "Me duelen las cosas que me dicen. Mi diabetes se agudizó, mi autoestima se bajó, entonces a mí me duele que me molesten porque yo no le hago el mal a nadie". A su vez, el esposo dijo que padeció las agresiones de la gente: "Tengo que acompañarla, mi señora rompió en llanto en varias ocasiones debido a esta situación".

Ogaz manifestó que no le parece chistoso las burlas que le gastan: “Esto para mí no es gracioso. Yo tengo un problema con mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras”. A lo que agregó: “Me siento mal porque casi que no puedo salir a la calle”.