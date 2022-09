Faltan menos de 3 meses para que empiece el Mundial Qatar 2022, y el fervor del hincha argentino ya se siente. Las entradas para los primeros dos partidos de la Scaloneta ya se agotaron, y la FIFA reveló que Argentina se encuentra entre los países del continente que más entradas solicitó, incluso por encima de Brasil, y está dentro del top 10 global en el ranking.

Los fanáticos que no viajaron ya hacia la sede del torneo encontraron en las últimas semanas una nueva manera de gastar su dinero y energía: coleccionar el álbum de figuritas de Panini para la Copa Mundial y sus paquetes. Las redes sociales se llenaron de videos y fotos compartiendo colecciones, intercambiando figuritas y buscando la imagen de Lionel Messi.

La aplastante demanda por el codiciado álbum pronto se volvió un problema para los kioskeros argentinos, que no dan abasto: "Se vendieron en 24 horas todos los álbumes y las figuritas disponibles en el mercado. Prácticamente no hay ningún kiosko, aunque en el transcurso de la semana reingresarían nuevas tandas", dijo a este medio el delegado de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Ernesto Acuña, quien posee un negocio en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Mientras varios hinchas tornaron a los negocios digitales para conseguir las figuritas faltantes, recurriendo a sitios como Mercado Libre, son varios los hinchas testarudos que visitan todos los kioskos en su proximidad para recibir siempre la misma respuesta: no hay figuritas del mundial.

El furor por el Mundial Qatar 2022 llegó a los kioskos.

Cansado de la insistencia de los fanáticos, un kiosquero decidió tomar una drástica medida para librarse de la pasión del hincha argentino, y su solución se volvió viral en TikTok. El comerciante, que opera en la plataforma bajo el nombre de @nikobarra1979, compartió un video desde su kiosquero luciendo su nuevo escudo "anti-hincha".

"Buenos días gente, hoy vamos a atender el negocio con este cartel en la cabeza", indicó a cámara el comerciante, señalando a la hoja de papel con las palabras "No hay figuritas ni álbumes" escrito en grandes letras que se pegó en la frente. "Porque tengo carteles en la puerta, carteles en el mostrador diciendo 'no hay ni álbumes ni figuritas' y me siguen preguntando".

El video del kiosquero no tardó en llamar la atención de los internautas: en menos de un día reunió más de 1 millón de reproducciones en la plataforma de los videos cortos, más de 200 mil 'me gusta's y los comentarios de decenas de internautas felicitando al comerciante por su imaginativa solución.

Acerca de la efectividad del método, el kiosquero compartió una actualización en un segundo video: "No, no, no. Recién viene un cliente, entra, se para en la puerta, mira los carteles y me dice: '¿en serio no tenés figuritas?'. Si, las tengo guardadas en casa, pero a la noche me tiro en bolas en la cama y me tapo con todas las figuritas para dormir. Dale", profesó frustrado.