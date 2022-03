El uso y manejo del dinero en la virtualidad es mucho más cotidiano que hace unos años, cuando este medio de intercambio aún generaba desconfianza y todavía predominaba el efectivo. A partir del incremento del e-commerce, las aplicaciones más intuitivas de los bancos, y el surgimiento de las billeteras virtuales, los ciberdelincuentes encontraron nuevas formas de estafar a miles de usuarios y robarles su dinero.

Por fortuna, muchas personas tienen la capacidad de detectar con rapidez cuando un usuario tiene intenciones de engañarlo y quitarle información preciada o dinero de su cuenta. Y por además de inteligentes, también son generosos y comparten sus experiencias con la comunidad virtual para evitar que a otros les suceda un robo.

Así lo demostró una twittera española este viernes cuando publicó en su perfil una serie de capturas de pantalla donde reveló cómo se dio cuenta de que un extraño quería robarle y de qué manera logró que al estafador le saliera “el tiro por la culata”.

Elena, o “@elenahoudson”, como se identifica en Twitter, expresó de un modo divertido en su red social: “Llegó el día, me han intentado estafar y he aprovechado para montarme una telenovela”.

A continuación, enseñó unas capturas de pantalla de una conversación por WhatsApp, donde un contacto no agendado iniciaba un diálogo con un cariñoso saludo y errores de ortografía, pero sin precisar nombres de presentación ni datos de su persona. Cuando Elena preguntó quién era, la persona le contestó una vez más con tono amoroso y apuntó: “Espero que te acuerdes de mí”, en busca de incomodarla, hacerla sentir culpable y confundida, para ponerla en un apriete emocional. “Adivina cariño quién te está escribiendo desde el exterior”, añadió el extraño.

Pero Elena no era ninguna tonta, y rápidamente le contesta con un nombre al azar: “Eres Rosa”, le consultó. El extraño confirmó su deducción, y siguió con saludos y mensajes afectuosos para la usuaria, a modo de ganarse su confianza. Elena le siguió la corriente, y de pronto apareció un pedido “urgente” que sólo ella podría resolver. Sin embargo, la twittera, ni lenta ni perezosa, le replica con una inesperada ocurrencia: “Rosa, mira, no pretendo ser grosera, pero después de lo que pasó, la verdad es que no quiero hablar contigo. Estaba siendo educada, pero ya está. Espero que lo comprendas”.

El estafador le explicó que estaba en un embrollo por problemas con su pasaporte y que su dinero y objeto de valor se habían extraviado en un supuesto vuelo. Por ese motivo le pedía su urgente ayuda. Fue entonces cuando la usuaria desplegó toda su creatividad, ingenio y humor para burlarse del estafador.

“¿Perdona? ¿Quieres que te haga un favor yo a ti? Tu es que ya no te acuerdas de lo que me hiciste hace unos años o qué. Te tiras a mi novio TRES DÍAS ANTES DE NUESTRA BODA, ¿y tú quieres que yo ahora te haga un favor? Pero qué cara más dura tienes, Rosa Melano, de verdad”, (Sic) expresó Elena, efusiva.

La conversación siguió con la insistencia del estafador y la continuación del desopilante “culebrón” que se inventó la twittera por WhatsApp: “Tía, que yo estaba comprometida con Paco Mérmela, que tú sabes que los Mérmela son una familia de bien, y tu me robas a mi novio antes de casarnos”. Al darse cuenta de que su estrategia salió mal, el estafador dejó de contestar su chat, pero ella siguió divirtiéndose un poco más: “¿No me respondes? Me lo imaginaba. No has cambiado absolutamente nada. Por mí puedes quedarte en EEUU para siempre. Saludos a Kerry, el que se apellidaba Caverga, ese. Ahora es mi novio. Vete a la mierda”, cerró.

La publicación de Elena provocó cientos de miles de reacciones de usuarios estallados de la risa por su ocurrente idea, y cosechó más de 67.600 “me gusta”. Entre los comentarios, muchos de los internautas compartieron otras historias similares de intentos de estafas truncados con finales disparatados. Estas son algunas:

