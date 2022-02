Un usuario de Twitter llamado Leonardo (@guarda_la_moto) le contó a sus seguidores que había encontrado que Gladys “la Bomba Tucumana” tenía como un aire parecido a Jennifer Aniston. La publicación se hizo viral y los comentarios fueron insólitos.

Gracias al programa Bienvenidos a Bordo , creado por Guido kaczka y ahora conducido por Laurita Fernández, son cada vez más personas las que encuentras que tienen un parecido o aire con algún famoso. Si bien la gran mayoría son cuestionables, hay otros que realmente parecen ser calcos de las figuras.

.

En este caso en particular, la comparación no se originó en el reality de la televisión, sino que se debatió en la red social del pajarito. Un usuario de la red social encontró que entre la cantante de cumbia y la actriz de Friends hay un gran parecido y no dudo en contarlo.

“En esta foto Gladys “La Bomba Tucumana” tiene un aire a Jennifer Aniston”, comentó Leonardo en una imagen que subió a su cuenta.

En esta foto Gladys "La Bomba Tucumana" tiene un aire a Jennifer Aniston pic.twitter.com/RCLIgj6Iwg — Leonardo (@guarda_la_moto) February 22, 2022

Tras el posteo, decenas de personas escribieron su parecer acerca de "aire" que hay entre ambas mujeres. "La quiero ver a la Aniston si se puede cantar el mejor cover de i will survive", comentó un hombre llamado Néstor. "Gladys entre un Power Ranger, el cantante de Twisted Sister Dee Snider y Maradona del 2000", aseguró una joven.

.

"Una Jennifer ensamblada en Tierra del Fuego, obviamente", explicó una mujer. Mientras que un joven dijo "No podés comparar a la mina más linda de su generación con una actriz random de comedia yanki ah era re fan de Gladys".

.

.

A lo largo de las respuestas, Leandro siguió defendiendo su increíble hallazgo aunque todos dijeran que no tenían nada en común. El dueño de la cuenta de Twitter reconoció ser fan de la cantante y dijo que tenía un póster de Gladys en su pieza.

.

Como en todos los virales de las redes sociales, no podían faltar la lluvia de memes que le dieron más relevancia a la historia.

claroo, la q estuvo en Friends pic.twitter.com/rySEsB5n59 — Ara �� (@Im_re3d_) February 23, 2022 pic.twitter.com/YD5ctieBat — Dani Menvielle (@Daletnunyod) February 23, 2022 Ah! Pensé que hablabas de Jennifer López pic.twitter.com/FgqoysjTU2 — Celeste de Argentina (@Celestenska) February 23, 2022 El aire: pic.twitter.com/laJd495wIg — Dylan Blue (@Dylan06688582) February 23, 2022 Gladys Nelly del Carmen Jiménez más conocida como Gladys "La Bomba Tucumana", es una cantante argentina de música cumbia-tropical y es considerada una de las intérpretes más famosas y exitosas de este género. Además, fue la primera mujer en la historia del país en ganar el Disco Triple Platino. Por estos motivos sus fans y la gente del ambiente dicen que es la reina de la movida tropical.

.

Dentro de sus éxitos se encuentra "La pollera Amarilla", que hoy sigue siendo uno de los temas más cantados por los argentinos; "Suavecito, suavecito", una de las cumbias consideradas como un clásico; "Sobreviviré", la versión en español de "I will survive" de Gloria Gaynor; entre muchos otros.

.

.

Actualmente, el twitt tiene más de 17 mil "me gustas", alrededor de 500 retwitt y miles de comentarios. Para vos, ¿Son parecidas La bomba Tucumana y Jennifer Aniston?