El dibujo fue hecho en la ciudad canadiense de Montreal, sobre le nieve del canal de Lachine. Allí, fue encontrado un enorme oso con ojos, nariz, boca y hasta ombligo. La foto se volvió viral y los usuarios intentan averiguar cómo se las ingenió para dibujar el ombligo sin dejar rastros.



La periodista del noticiero de la CBS, Kate McKenna, reunió las hipótesis más populares.



El artista saltó al lugar donde se halla el ombligo



Sobre esta teoría, la principal crítica es que las dimensiones del oso son bastante amplias por lo que el sujeto debió saltar más de 2 metros de distancia entre las líneas laterales del dibujo y el ombligo.



El ombligo fue dibujado con la ayuda de bolas de nieve



En la imagen se ve que el ombligo del oso está formado por 4 hoyos. Sin embargo, hay que disponer de una gran presición para acertar las cuatro en el mismo lugar.



Lo hicieron con el uso de un drone



Con un drone se puede arrojar una bola de nieve al centro del dibujo. Sin embargo, se cree que estos vehículos no tripulados no pueden soportar las temperaturas -20ºC en Canadá.



Con un palo de hockey



La longitud del palo de hockey para adultos es de un metro y medio, por lo que, con la ayuda de un palo y el brazo extendido, se pueda alcanzar el ombligo del oso desde su línea lateral. Las cejas tambiém parecen hechas con la ayuda de un palo.



Los hoyos que forman el ombligo aparecieron antes que el oso



Esta teoría supone que el oso fue dibujado la noche del 29 al 30 de enero pero ese día nevó hasta las 05:00 de la mañana.



Si el ombligo hubiera aparecido antes que el resto del dibujo, entonces para cuando terminara la nevada, lo más probable es que se hubiera llenado con nieve.



Extraterrestres



Hasta esta versión fue sugerida por los usuarios pero no fueron tomadas en cuenta la posibilidad de los alienígenas. La periodista, en broma, concluyó que tampoco se puede descartar esta hipótesis.



El dibujo

El dibujo de la polémica. (Twitter).