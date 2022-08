Pasan las décadas y los estudiantes encuentran nuevas e imaginativas maneras de poner excusas por no presentar su tarea. Una de las clásicas es "se la comió el perro", aunque gracias a la digitalización de los últimos años ya está pasando de moda. Sin embargo, un momento viral demostró que hay algo de verdad en la famosa excusa, que se volvió realidad de la manera menos esperada: el perro le comió la tarea a la maestra.

En Reddit, una joven maestra compartió una foto de su perro luciendo muy culpable, sentado en el piso de su cocina, rodeado de las tareas de los alumnos de su dueña hechos pedacitos. La foto se volvió viral en un hilo de Reddit con la leyenda: "Cuando eres maestra y tu perro se come la tarea de todos". La publicación obtuvo más de 1100 interacciones y la gente en la plataforma se apresuró a hacer algunas bromas sobre el percance del cachorro.

La maestra compartió la evidencia de que su perro se comió la tarea. (Reddit: u/Conscious_PrintT)

"Cómo cambian las tornas", dijo un usuario. "Deberías mostrar esta foto a tu clase. Lo disfrutarían (siempre y cuando les des buenas notas a todos)", comentó alguien más. "Pero la verdadera pregunta es… ¿Los niños te creen o piensan que estás poniendo una excusa porque olvidaste calificar su tarea?", bromeó otro.

Si bien no está claro si la usuaria de Reddit, que no reveló detalles, es realmente una maestra o no, esto no detuvo la imaginación de los internautas. "Me encantaría que un maestro viniera y dijera: 'Chicos. Todos ustedes obtuvieron un 10. Mi perro se comió tu tarea'", se rio un usuario, mientras que otro dijo: "¡Buen perro! Ahora todos tienen un 10". "Tu perro: '¿Ves? ¡Me deshice de todo esto para que tengas más tiempo para acariciarme!'", bromeó alguien más.

La inteligente mascota se volvió viral en Instagram. (@omarvonmuller)

Las mascotas son las innegables protagonistas de las redes sociales después de sus dueños, entreteniendo con sus travesuras y logros. Las destrezas de los animales son uno de los clásicos virales de las redes sociales que consiguen miles de likes. Sin embargo, un perro sorprendió a todo el mundo con su particular habilidad para usar la pala y ser completamente independiente de su dueño.

El sueño de todo dueño es que los perros logren limpiar sus desechos sin ayuda. Y este es el secreto de "Monkey", un can que demostró que es muy diferente a todos los demás de su especie. En un video que se volvió viral, el dueño del cachorro lo grabó para compartir su maravillosa habilidad para usar la pala y juntar sus propios "sorullos" del piso sin asistencia de ningún humano.

Durante el clip de pocos segundos se puede ver cómo Monkey se acerca a uno de sus desechos y deja una palita al lado. Por un segundo sale del plano de la filmación para pronto regresar con otra palita para subir la caca a la primera y finalmente llevarse las evidencias que dejó en el piso de cemento. El video superó los 5 millones de reproducciones en un día en Twitter y suma 14 millones en Instagram.