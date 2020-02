A diario, las mujeres viven situaciones de acoso y abuso sexual por parte de los hombres en muchos ámbitos de la vida, y las redes sociales no son la excepción.



El "cyberflashing" es el método por el cual los hombres envían fotos de sus penes a través de mensajes privados en las redes sociales y vulneran la intimidad de las mujeres.





.

Si bien un nuevo filtro de Twitter elimina fotos de penes y desnudos masculinos a partir de una extensión desarrollada por una mujer, no todas las redes sociales tienen esta posibilidad.Una usuaria de Twitter,, compartió una captura de pantalla de la conversación que otra mujer mantuvo con un depravado, quien le había enviado una foto de su pene, en la que la víctima aplicó un truco brillante para evitar que el sujeto siguiera acosándola.



Un método eficaz contra el "cyberflashing"





″¿Te gusta?", le escribió el depravado junto con la imagen de su pene. La joven le respondió: "Perdoná, no puedo ver las fotos. ¿Qué me enviaste? ¿Un meme?". A lo que el degenerado le respondió, en modo socarrón: "No exactamente"...

La conversación que la joven mantuvo con el degenerado

La conversación siguió con la joven tomando la delantera. "¿Qué es? No puedo ver imágenes si son de desnudos. Tengo un bloqueador de porno en mi teléfono que envía la información con los datos de la imagen inmediatamente a la Policía Local. Sé que suena estúpido, pero nunca se puede ser demasiado cuidadoso con los hombres horribles que te mandan fotos de sus penes por Internet sin habérselo pedido", remarcó.



Sin comprender mucho lo que estaba ocurriendo, el acosador le preguntó: "¿Lo decís en serio?". La mujer contestó de manera tajante: "Totalmente. ¿Qué chica no lo tiene? Todas mis amigas también. ¿Por qué? ¿Qué me enviaste?". Y la respuesta del sujeto no tardó en llegar, con una excusa insólita: "Te envié eso (un desnudo). Bebí demasiado"...

La conversación que la joven mantuvo con el degenerado

La víctima del "cyberflashing" no le tuvo piedad al degenerado y retrucó: "Bueno, siento decir esto, pero esas imágenes estarán siendo analizadas ahora en mi Unidad Local de Crímenes Sexuales contra las Mujeres. Lo que probablemente significa que ya tienen fotos de tu cara también, por tu perfil. Yo que tú buscaría un abogado. ¿Bebiste demasiado? No sé si eso será convincente".



Pasaron apenas unos segundos para que el hombre, muerto de miedo, eliminara su cuenta en Instagram. Una batalla ganada por la joven en medio de una guerra diaria con esta clase de pervertidos.