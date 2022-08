Twitter es la red social con más variedad de contenido que existe, allí adentro se puede encontrar todo tipo de material audiovisual, imágenes, vídeos, hilos, memes, historias, comentarios, todo esto y más forma parte de algunas de las principales publicaciones que se ven a diario.

En lo que la mayoría de los usuarios de la red del pajarito están de acuerdo es que todo lo que se publica es con humor y sarcasmo, de lo contrario hay publicaciones que muchas personas podrían no tomárselas muy bien.

En esta oportunidad y aprovechando el furor de los fanáticos del futbol por el Mundial Qatar 2022 y el nuevo álbum de figuritas, una usuaria quiso hacer humor con la situación y disparó un tuit que generó distintas reacciones entre los internautas.

La joven escribió a modo de broma: “Enamorar a un chico sale $4.990 y llega el lunes”, junto a una captura de pantalla donde se puede ver una figurita de Lionel Messi que se vende por Mercado Libre, la plataforma de venta online más usada en Argentina.

enamorar a un chico sale $4.990 y llega el lunes pic.twitter.com/qrrmdc3P2S — sofi maure (@sofi_aradia) August 27, 2022

Como bien comparte la joven en su tuit, la tan deseada y anhelada figurita del mejor futbolista del mundo está a la venta por $4.990 y puede llegar a domicilio en pocas horas. Como era de esperarse, el comentario de la chica generó repercusión en las redes sociales, donde los usuarios hicieron todo tipo de comentarios al respecto.

“Por qué alguien querría enamorar a un hombre?”, preguntó una chica. “Ni $1 por un hombre hasta que demuestre que lo vale, hermanas”, comentó otra. “A mí con un like ya me enamorás”, reveló un joven dejando en claro que hay otras formas de conquistar a una persona. “Que me importa enamorar a un hombre con eso salgo a merendar con mi amiga”, opinó una chica. “¿Tu criterio se basa en que el amor nace de lo material?”, preguntó un chico. “Ta bien, pero igual la emoción es cuando te toca en un sobre después de que te tocaron 20 repetidos de un catarí retirado”, aseguró un usuario. “Ojo que también existen otras cosas para enamorarlo… Y no necesariamente se paga con dinero”, sugirió una chica. “No es lo mismo para mí. La emoción de abrir cada paquetito esperando la de Messi…, esa emoción no se compra”, sostuvo otra usuaria.

Furor por el álbum del Mundial Qatar 2022

El lanzamiento del álbum oficial de figuritas para el Mundial de Qatar 2022 sucedió el 24 de agosto. Niños, jóvenes y adultos, sin importar la edad, salieron en busca de su álbum y paquetes de figuritas para poder coleccionar y disfrutar de esta tradición que sigue intacta con el correr de los años.

Sin embargo, este año la movida se caracterizó por el furor que despertó entre los chicos y no tan chicos que agotaron todo el stock de figuritas y de los álbumes de la preventa en poco más de 24 horas.

Las últimas horas fueron una locura en relación con la compra y venta de este nuevo lanzamiento que se encuentra agotado en la mayoría de los kioscos del país. El paquete con cinco stickers tiene un valor de 150 pesos, mientras que los álbumes, 750 pesos.