Las fiestas temáticas están en auge y ya no sólo se hacen sobre películas famosas o equipos de fútbol, sino cada vez más personas se animan a realizarlas de algo que en verdad las apasiona. En este caso, un joven decidió que su fiesta de cumpleaños sea de disfraces y con la temática de productos de Marolio. El ingenio del cumpleañero se viralizó en las redes y desató múltiples reacciones humorísticas.

La encargada de compartir este hecho fue la usuaria de Twitter @GomezzzFlor . La joven contó que su novio es muy fana de la marca argentina y para su cumpleaños número 21 quiso celebrarlo con eso que lo hace feliz día a día.

"Mi novio? Fan de @MarolioOk .Se hizo un cumple de productos. Acá van los mejores disfraces. Él era una yerba de casi dos metros", expresó la usuaria en la publicación y compartió una foto de su pareja disfrazado para la ocasión.

Mi novio? Fan de @MarolioOk y se hizo un cumple de productos. Acá van los mejores disfraces. Él era una yerba de casi dos metros pic.twitter.com/zc2FMMPwRE — Florencia L Gomez (@GomezzzFlor) August 9, 2022

En las imágenes compartidas por la tuitera se puede ver al joven con un disfraz de un clásico paquete de yerba de la marca nacional. Además, se sumaron al festeja su suegra, quien se disfrazó de un paquete de fideos moñitos.

Otros dos disfraces que la rompieron fueron el de los tíos del joven, quienes se vistieron como una sal grusa y una botella de escencia de vainilla, respectivamente. Lo más curioso es que el último disfraz tenía un truco oculto. "La tapita se abría", afirmó la joven.

Como era de esperarse, el posteo se viralizó en la red social recibiendo miles de me gusta y cientos de comentarios. En tanto, algunos usuarios dejaron sus reacciones al ver los disfraces de esta particular fiesta.

Incluso la publicación les llegó a la propia empresa y decidieron compartir el hilo de Twitter en su cuenta para que más fanáticos pudieran conocer esta ingeniosa idea de este joven. "Todos necesitamos comenzar el día con una sonrisa VAMOS CON ESTE HILO", escribieron desde la cuenta oficial de Marolio.

Todos necesitamos comenzar el día con una sonrisa❤️ �� �� VAMOS CON ESTE HILO #Marolio �� #BuenMartes https://t.co/eVHaddUvut — Marolio (@MarolioOk) August 9, 2022

En tanto, otros dejaron su opinión de cuál era la finalidad real de hacer este festejo temático. "No he visto algo más ingenioso en mi vida", "Me cae mal la gente que hace estas cosas sólo por el arte de MANGUEAR. No le quita lo gracioso", "Me los imagino a todos después cantando Marolio le da sabor a tu vida", "Mi próximo cumpleaños", fueron sólo algunos de los comentarios de los internautas a esta fiesta que se hizo viral.