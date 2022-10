Las celebraciones de Halloween son muy comunes en varios países del mundo. Muchas personas hasta realizan competencias con el fin de tener la casa más decorada del barrio. Sin embargo, esa decoración puede llegar a límites increíbles: es el caso de una usuaria de TikTok que generó mucho terror al colocar algo escalofriante en su patio.

Con el fin de que el lunes 31 de octubre los niños de su barrio se acerquen a su casa a pedir caramelos y otras golosinas, Danielle, que vive en Reino Unido, decoró el exterior de su casa de una forma muy original pero también siniestra. El hecho provocó que hasta la Policía verifique el lugar.

"No todos los días tenés luces azules y sirenas afuera" (de la casa), escribió la mujer en la descripción del video que publicó en su cuenta personal "daniellelt93". En pocas horas se volvió viral y ya cuenta con casi 7 millones de reproducciones, así como con más de 600 mil "me gusta" y muchos comentarios.

Cuál fue la escalofriante decoración de Halloween que realizó la mujer y que publicó en TikTok

En el video se observa una guitarra tirada en el patio delantero de una casa, junto a una figura de cuerpo humano envuelta en bolsas y pegada con cinta. Aunque era parte de la ambientación de terror por la fecha que se acerca, la Policía no dudó en bajarse del auto y corroborar si se trataba de una persona.

"Cuando tus accesorios de Halloween se ven demasiado reales", expresó la mujer en el video. Además, se escucha como le pregunta al oficial si la decoración "es realista", pero el hombre no contestó y, en su lugar, le dio una patada a los "pies" de la figura para terminar de confirmar que no era un cadáver.

Los usuarios de TikTok se divirtieron con la secuencia y no tardaron en comentar la publicación: "En mi barrio hay muchas de esas decoraciones durante todo el año", "Como si cualquiera dejara un cuerpo así y en ese lugar. ¿Cómo no pensaron en Halloween?", "No parece tan real, si tuviera cabeza y manos se entendería que alguien murió mientras tocaba la guitarra", fueron algunas de las respuestas.

"Me pregunto cuántas llamadas de emergencia recibe la Policía en esta fecha", "En mi barrio un hombre paseaba con una cabeza que acababa de cortarle a otro y nadie sospechó por Halloween", "No sé si está enojado por la llamada o asustado por lo que vio", continuaron otras personas.