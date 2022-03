Un hombre compartió su indignación en las redes sociales luego de la mala experiencia que vivió en un restaurante. El cliente afirmó que se le cobró una propina "ilegal" y subrayó que la situación le causó malestar porque tuvo un agravante: pasó por el lugar para retirar el pedido.

El hecho ocurrió en uno de los establecimientos gastronómicos ubicados en el Centro Histórico de Campeche, una de las regiones turísticas de la costa de México. Y en el ticket de la polémica apareció el apartado "propina sugerida".

En su crítica, el cliente, llamado Rodrigo, escribió: "La propina se gana, no se exige amigos y menos si es comida para llevar, no hay bronca, son 17 varos, no me voy a morir de hambre, pero pues, la acción de que no te pregunten es lo que saca la onda".

Lo curioso es que el dueño del restaurante, Francisco José Estada Gómez, también se desempeña como presidente de la Asociación de Empresarios Restauranteros de la calle 69, Centro histórico y Malecón de la ciudad.

.

La explicación del dueño del restaurante

Tras volverse viral, el propietario realizó una trasmisión en Facebook para fijar su postura sobre lo ocurrido. El empresario reconoció que el cobro por concepto de propina es ilegal, pero sostuvo que es la forma en la que los meseros, cocineros y baristas obtienen más ingresos.

Además, justificó que el sistema operativo usado para la generación de los tickets coloca en automático el apartado "propina sugerida", según indicó. "Es una práctica cultural y polémica, y el Microsoft que nos vendieron pone por default el apartado de 'propina sugerida' pero esto me dejó muchas enseñanzas", agregó.

"La primera: creo que no hay publicidad mala. Tuvo repercusión viral con opiniones divididas, aunque eso sí generó tráfico en el restaurante", dijo y señaló que toda la "publicidad" sólo costó 17 pesos.

.

De todas forma, aclaró que los empleados del lugar le pidieron dejar el apartado de las cuentas porque en la actualidad no hay cultura de propinas, a pesar de que el turismo mundial se acostumbra a dejarla.

En cuanto al cliente molestó, contó que se pusieron en contacto con él y llegaron a un acuerdo.