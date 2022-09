Hay casamientos que se viralizan en las redes sociales por distintas situaciones insólitas que ocurren en el momento inapropiado. En tanto, algunos prefieren que su fiesta sea memorable y por eso hacen algo especial. En ese sentido, un joven estaba casándose con su pareja y se le ocurrió hacerle una ingeniosa broma a los invitados utilizando sus zapatos.

El hecho sucedió en México. Una pareja realizaba su casamiento y estaban todos sus seres queridos presentes. Sin embargo, un pequeño detalle en los zapatos del novio no pasó desapercibido por los invitados y menos por la novia, quien luego se enteró lo que hizo su amado.

En el video, compartido por la novia, Esmeralda Rodríguez, en su cuenta personal de TikTok @esmeraldarodriguez.13, se ve a los novios arrodillados justo cuando estaban a punto del "Si, acepto". Pero en ese motivo momento un detalle en el calzado del hombre se llevó toda la atención.

Es que en la suelo de su zapato, el muchacho escribió el mensaje "Help Me" ("Ayúdame" en español), para bromear sobre la situación que estaban viviendo. El hilarante momento se viralizó rápidamente en TikTok.

No obstante, nadie hizo nada al respecto para detener o impedir la celebración y por eso que el casamiento siguió con normalidad, tal como se esperaba. Tras la ceremonia, Esmeralda se enteró lo que hizo su esposo y lo tomó muy bien. De hecho, ella optó por compartirlos en las redes con el siguiente mensaje como descripción: "Lo pedía y lastima que nadie lo pudo ayudar".

El vídeo se viralizó rápidamente en la plataforma y en otras redes sociales. Hasta el momento el clip posee más de 3,6 millones de visualizaciones, más de 120 mil me gusta y alrededor de mil comentarios de usuarios que tuvieron opiniones dividivas sobre lo que hizo el novio.

“Nadie sabía inglés y por eso nadie lo pudo salvar”, “Con eso es más que suficiente para que su matrimonio no sea válido”, "Pense que decia Andy", "Yo lo vi de lejos y pensé le había dejado el precio", "Era más fácil poner S.O. S", "Muy tarde, no hay vuelta atras", fueron algunos de los comentarios a este viral de TikTok.