Hay quienes sienten que el conjunto de ropa de vestir para una cita es una decisión crucial, ya que la persona que le interesa podría ser de esas que no dan vueltas y determinan si les gusta o no alguien a partir de la primera impresión.

Los factores que condicionan un look para una cita romántica son varios: ¿El encuentro, es de día o de noche? ¿Cómo va a estar el clima? ¿Es en un café, en un bar, en un restaurante, o un paseo al aire libre? ¿Hay posibilidades de que alguna prenda se ensucie y no tenga reparo en el momento? Y por si fuera poco, también están las preguntas que condicionan la autoestima y que juegan el rol más importante: ¿Me representa esta vestimenta? ¿Me siento bien? ¿Me gusta cómo me veo, o es para que me vean bien?

Sin embargo, no todos comparten estas preocupaciones cuando arreglan una cita con quien sienten algún tipo de atracción. Se tratan de esas personas que se gustan y aceptan como son y creen que los demás también deberían aceptarlo cómo es, sin importar el contexto.

Esto quedó demostrado en uno de los videos de TikTok más virales de la última semana, cuya autoría pertenece a la usuaria Victoria Biedma (@victoriabiedma03). La tiktoker contó en su última publicación que se había “arreglado” durante una hora frente al espejo para tener una primera cita con un chico que le atraía, y presumió su look para dar el ejemplo: una remerita blanca de cuello bote con mangas cortas, un jean azul, algunos accesorios que hacían juego con su remera, y un peinado recogido.

No obstante, la joven relató con tono burlón que su cita había aparecido con una remera blanca que tenía en su centro una estampa de Hasbullah, el famoso influencer ruso conocido por su extraño caso de enanismo, que lo hace parecer de 5 años. El video, que buscaba explicar de un modo inocente una escena clásica de las citas entre hombres y mujeres, cosechó más de 156.000 “me gusta” en la red social china. Pero no fue el único sitio donde repercutió.

Otra influencer de Twitter, identificada con el video de TikTok de la usuaria, publicó unas imágenes en su cuenta personal para hacer un chiste sobre ese tema: “El impulso masculino de simplemente hacer esto sin ningún contexto”, expresó “@_julieme”.

Su posteo se convirtió en uno de los más virales de la semana en cuestión de horas: más de 87.000 “me gusta”, miles de “citas” y “retweets”, y una enorme polémica que surgió a raíz de la crítica por la forma de vestir del joven y otros hombres en las citas.

“Ella quería ver la desnudez de su cuerpo, él le mostró la desnudez de su alma”, bromeó un usuario, en defensa del fan de Hasbullah. Muchos expresaron su repudio al cuestionamiento de la vestimenta del joven y consideraron que era una cuestión superflua o exagerada juzgar a alguien por su apariencia. Mirá las reacciones al tweet y al video de TikTok y las diversas opiniones que salieron a flote: