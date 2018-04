La actriz realizó escandalosas declaraciones durante una entrevista.

Un intenso debate sacude Ghana desde que una actriz dijo que las mujeres necesitan que los hombres "cuiden" de ellas en este país de África occidental golpeado regularmente por escándalos de acoso sexual.



La actriz Moesha Boduong había confiado en una entrevista a la cadena estadounidense CNN que mantiene una relación sexual con un hombre casado para poder pagar sus facturas y su alquiler.



"En Ghana, el sistema económico es tal que se tiene la necesidad de que alguien cuide de usted. En tanto mujer, aquí no se puede ganar dinero suficiente", afirma en la entrevista difundida este sábado.Una frase que ha desencadenado la ira de numerosos ghaneses en las redes sociales y vivas críticas de los políticos, que consideran que "desvaloriza" la imagen de las mujeres de su país.La actriz publicó inmediatamente sus excusas en Twitter y afirmó que su experiencia personal "no refleja lo que pasa en la mayoría de los hogares".Pero, el mal ya estaba hecho.había tocado un punto sensible en este país, donde el acoso sexual es un fenómeno muy común pero también un tabú.La crítica de escándalos sexuales en liceos y universidades ilustran frecuentemente las portadas de los diarios, al igual que en otros países de la región.En las redes sociales, muchos ghaneses proponen seguir el ejemplo del movimiento #MeToo, lanzado en Estados Unidos por mujeres víctimas de abuso o acoso sexual, que ha tenido gran repercusión mundial.

