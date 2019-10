Desde que participase en la segunda edición de Masterchef Celebrity, donde llegó a disputar la semifinal, Patricia Montero no dejó de compartir con sus seguidores de Instagram (más de 541.000) su talento culinario. Sin embargo, la última receta que posteó en su perfil no terminó de convencer a los usuarios de la red: sus galletas de avena con leche materna dividió a sus seguidores.

"¿Habéis probado la leche materna?". Con esta pregunta, Montero y su pareja, Álex Adróver quisieron introducir la nueva receta que, entre los dos, han ideado para la pequeña de sus hijas, Layla. Una elaboración sencilla, que además de lo ya mencionado incluye banana madura, manzana y vainilla, con la que el matrimonio busca que su hija Lis ("que solo quiere teta", según afirma Montero en el vídeo) pueda consumir leche materna a lo largo del día y sin necesidad de que la actriz esté o no con ella.

Quien siga el perfil de la actriz en Instagram sabrá que, desde que tuvo a su primera hija Lis, Montero se convirtió en una defensora de la lactancia materna. De hecho, el vídeo de las galletas comienza dándole el pecho a su pequeña Layla, ya que a Patricia le gusta compartir este momento para normalizar la opinión que algunos tienen de este acto tan natural.

Sin embargo, a alguno de sus seguidores, le ha parecido excesivo que use la leche materna para cocinar y que, además, los actores consuman los dulces resultantes. Entre los más de 450 comentarios que ya acumula el post, destacan algunos como "No es el sabor lo que quiere, es el abrazo, la postura, el calor, etc." o "Hija mía, hace falta que salgas dándole la teta", criticando la receta. Pero, abundan más los que alaban la idea y aseguran que llegarán a ponerla en práctica.