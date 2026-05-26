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Martes, 26 de mayo de 2026

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ESCÁNDALO

España: hallan joyas y relojes millonarios en un despacho de Zapatero investigado por corrupción

La UDEF incautó material clave en la oficina del ex presidente español. La Justicia busca determinar si los bienes provienen del tráfico de influencias.

La Policía de España incautó joyas y relojes de alto valor tras allanar el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la causa por presunto tráfico de influencias y corrupción

El procedimiento, llevado a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la oficina ubicada frente a la sede del PSOE en Madrid, detectó una caja fuerte con piezas valuadas entre 30.000 y 50.000 euros, además de veinte agendas, discos duros y pendrives.

El centro operativo del caso Plus Ultra

De acuerdo con el sumario judicial, los investigadores sostienen que el inmueble funcionaba como un "centro operativo" desde donde se coordinaban las instrucciones de la trama. 

Los fondos bajo la lupa provienen del rescate estatal de 53 millones de euros otorgado en 2021 a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, parte de los cuales habrían sido desviados a cuentas opacas vinculadas a negocios de oro.

La hipótesis policial apunta a que el exmandatario también utilizaba su domicilio particular para gestiones sensibles. 

La investigación de la UDEF alcanzó además al entorno familiar del político, ante la sospecha de que empresas vinculadas a sus hijas emitieron facturas falsas para encubrir los pagos ilegales.

Impacto en el gobierno actual

El avance de la causa elevó la presión sobre el jefe del Ejecutivo actual, Pedro Sánchez, dado que José Luis Rodríguez Zapatero actúa como su consejero y mantiene un rol activo en la política exterior. 

La Justicia intenta determinar si las irregularidades financieras permiten escalar la responsabilidad hacia la actual administración.

El expresidente deberá declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. Desde su entorno rechazaron de forma tajante las acusaciones y aseguraron que los indicios presentados por la fiscalía son "meras conjeturas".

Imágenes de las joyas incautadas

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