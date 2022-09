En las redes sociales, personas comunes y corrientes exponen en sus perfiles diversas situaciones de la vida cotidiana y las dejan libradas al juicio de cientas de personas que interactúan con el contenido, “likean”, repostean y opinan.

En este caso, fue un joven quien contó en Twitter una desopilante situación que vivió en un local de comidas rápidas McDonalds debido a una publicidad muy realista de la compañía.

La famosa cadena se encuentra en plena promoción de su nuevo menú apadrinado por el cantante colombiano Sebastián Yatra. El mismo, que el año pasado fue auspiciado por Aitana, consta de una hamburguesa clásica cuarto de libra con doble medallón de carne vacuna, papas fritas con salsa barbacoa y una bebida cola.

Es así como los distintos locales se visten con las imágenes de sus promotores y eso le jugó una mala pasada al usuario Juan Hernández, quien se encontraba desayunando en uno de los restaurantes muy tranquilamente, y comenzó a sentirse algo incómodo y confundido.

Desde que me senté a desayunar sentí cómo alguien me miraba fijamente desde otra mesa. Quise permanecer tranquilo y comer, pero la sensación persistía. Cuando fui a mirar a ver qué carajos, vi que era un puto cartel de Sebastián Yatra. ����♂️ pic.twitter.com/SowMyaiZc3 — Juan Hernández (@Juanchoh) September 15, 2022

“Desde que me senté a desayunar sentí cómo alguien me miraba fijamente desde otra mesa”, comenzó escribiendo en la publicación. Y continuó: “Quise permanecer tranquilo y comer, pero la sensación persistía. Cuando fui a mirar a ver qué carajos, vi que era un p… cartel de Sebastián Yatra”, completó el post.

El texto fue acompañado de una graciosa foto donde el joven enfoca la cámara hacia la imagen de cartón del artista colombiano, que parecía que estaba observándolo alegremente.

Los mejores comentarios

El post hizo furor en Twitter, con más de 132.000 “me gusta” y 1.400 comentarios: “Era asiduo comensal de @McDonaldsCol pero desde que empezaron con su bendita publicidad de @SebastianYatra decidí no volver. Es solo un niño rico con ínfulas de cantante, definitivamente lo que hace la plata”. “Cuando los de marketing logran el efecto esperado”; “Eso no es lo peor lo peor es cuando vas al auto Mac y te ponen el speech de él diciendo ‘hola soy Sebastian Yatra’ y vos caes como un boludo hablándole pensando que es el que te toma el pedido”, comentaron algunos usuarios.

Además, hubo otros que se lo tomaron en broma y escribieron: “Si,si mal yo me siento enfrente de él para no estar solo”; “Qué tóxico ese Yatra. Seguro por eso Tini lo dejó”; “Hoy conocí a Yatra en un McDonald 's. Todo bien, respetuoso. Un poco callado, eso sí”; “Tranquilo compa, pudo ser peor. Pudo ser el verdadero Yatra”; “Yo llevé un grupo de alumnos del colegio y antes de salir los conté como hago siempre para asegurarme de que no faltaba ninguno, y me sobraba uno!! Era Yatra!”.