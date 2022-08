Las personas en el último tiempo suelen compartir distintas malas experiencias que le suceden en los establecimientos gastronómicos. Algunos de ellos están relacionados a los altos precios que cobran o por algo extraño que le pasa allí. En este caso, una joven reveló que fue a un bar y al tomar el jugo de naranja que había pedido se dio cuenta que tenía gusanos.

La protagonista de esta historia es una chica llamada Andrea. La joven, oriunda de Almería, España, compartió en su cuenta de Twitter (@AerdnaLov) en las últimas horas una publicación en donde contó que le pasó algo muy desagradable en un restaurante.

Según, la joven pidió algo para comer y para tomar encargó un jugo de naranja. No obstante, al probar la bebida se percató que había algo raro. Al fijarse en el vaso se dio cuenta de que ese sabor extraño no era la pulpa de la fruta recién exprimida.

Me he pedido un zumo en un bar, le he pegado un trago y he visto que tenía pulpa, hasta que la pulpa se ha empezado a mover �������� Me quiero morir ahora mismo pic.twitter.com/BPU8OaPR98 — Andrea (@AerdnaLov) August 17, 2022

"Me he pedido un zumo en un bar, le he pegado un trago y he visto que tenía pulpa, hasta que la pulpa se ha empezado a mover. Me quiero morir ahora mismo", aseguró la usuaria en el tuit, en donde compartió dos fotos de los gusanos que tenía el jugo que había pedido.

La joven le reclamó al camarero por jugo e inmediatamente le trajeron otra bebida. Andrea pensaba que todo lo malo había terminado, pero no. Al ver el ticket de lo consumido, advirtió que pretendían cobrarle "el jugo de naranja con gusanos".

También ha sido gracioso que me lo pretendían cobrar, he sido yo quien ha revisado la cuenta y les ha dicho que me lo quitasen �� pic.twitter.com/cl3iwWrMr9 — Andrea (@AerdnaLov) August 17, 2022

"También ha sido gracioso que me lo pretendían cobrar, he sido yo quien ha revisado la cuenta y les ha dicho que me lo quitasen", expresó la muchacha, que al final no pagó los 2,50 euros, que costaba esa bebida.

Su tuit se viralizó rápidamente en la red social del pajarito. Actualmente cuenta con más de 38 mil me gusta y 2100 retuits. Además, los usuarios dejaron sus reacciones al ver las imágenes en donde se ven las largas dentro del "zumo".

"Les hago una denuncia ahí mismo", "No, que horror", "Viene con proteínas y, ¿te quejás?. Los jóvenes de hoy en día", "Mi peor pesadilla", fueron solo algunos de los comentarios de los internautas. En tanto, hubo usuarios que explicaron que esto pudo haber sucedido porque la naranja es una fruta de invierno y es habitual que aceleren su maduración para que estén en épocas de calor.