Una vez más, una reseña en la plataforma TripAdvisor generó polémica en internet. Esto sucede porque es sitio se volvió fundamental en el sector gastronómico y los dueños ya no dejan pasar las críticas despiadadas que hacen algunos clientes.

El último caso viral ocurrió en un popular café ubicado en las playas de Cornualles (Inglaterra), que recibió una reseña fulminante. Pero rápidamente el propietario le respondió y un rato más tarde compartió un reflexivo posteo en Facebook.

La reseña del comensal molesto se tituló: "El peor té y pastel de la historia". Según relató, pagó 12 libras ($1733) por dos tazas de té y dos porciones de pastel seco. "Comimos pastel de limón y pastel de zanahoria, ¡ambos fueron los peores que habíamos comido! La vista era agradable y estaba soleado", dice la reseña.

.

El comentario de inmediato contrastó con el resto de las críticas, pues el local tiene una muy buena reputación en la plataforma: posee una calificación de 4 sobre 5 estrellas. Y el propietario no tardó en responder: "Hubiera sido muy amable de su parte que nos hiciera saber que su pastel estaba seco. Entonces tendríamos la oportunidad de ofrecerle la devolución de su dinero o una alternativa".

"Los errores ocurren y obviamente no estamos vendiendo pastel seco a propósito. Supongo que para algunas personas es más fácil enojarse, salir y escribir una reseña anónima de 1 estrella", agregó.

.

El posteo de Facebook viral

Pero el episodio no terminó ahí, pues el dueño de la cafetería luego se dirigió a Facebook para publicar "un aviso cortés".

"Nos damos cuenta de que hay una minoría muy pequeña de personas que sienten la necesidad de dar una reseña de 1 estrella a varias empresas, incluida la nuestra. Si usted es uno de estas personas, antes de tomarse ese minuto de su día, por favor dé el paso de informar a esa empresa de su queja para que pueda ser rectificada", pidió.

Y continuó: "Se cometen errores y la mayoría de las empresas están haciendo todo lo posible para hacer un buen trabajo. He dado a conocer tu queja y aún no has quedado satisfecho, entonces a una estrella de distancia, llena tus botas".

.

La publicación recibió más de 80 comentarios de respaldo. Por ejemplo, una persona escribió: "Honestamente, me temo que los vamos a obtener ahora que es la temporada. Ustedes hacen un trabajo increíble. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con usted, desearía que la gente le informara si hay errores (que todos cometemos, solo somos humanos) y luego se pueden corregir en la mesa, no cuando están en casa siendo guerreros del teclado jajaja. Espero que tengas una buena temporada a pesar de esto".

Por su parte, el dueño de otro establecimiento escribió: "Sé que son los clientes negativos, insatisfechos y a veces groseros que recuerdas y te llevas a casa al final del día... en lugar de concentrarte y recordar la gran cantidad de clientes encantadores, positivos y felices que has recibido y servido. Me he dado cuenta de que no importa cuánto trabajemos y cuánto intentemos complacer, ¡nunca seremos la taza de té de todos! ¡Así que mantén la cabeza en alto y continúa haciendo lo que haces tan bien!

Asimismo, un cliente habitual de la cafetería agregó: "Todos los que tienen comentarios positivos deben ir a Tripadvisor y compartir. Me parece que todos se apresuran a compartir una queja, pero no tanto a la hora de compartir experiencias positivas. Démosle la vuelta a eso. Las pequeñas empresas necesitan nuestro apoyo!"