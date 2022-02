Michael Evans es un inglés que en agosto del 2020 decidió abrir un restaurante en la ciudad de Preston que se destaca por sus hamburguesas y la cerveza artesanal. Pese a que la pandemia del Covid lo puso en jaque, el emprendedor logró sacar la situación a flote y hoy su establecimiento es el más prestigioso de la región.

Smashed ocupa el primer lugar en las clasificaciones de Tripadvisor en Preston y tiene una calificación de cinco estrellas en 104 reseñas, según informó Lancs Live.

Sin embargo, desde que alcanzó ese objetivo comenzó a recibir algunas críticas de una estrella, incluida una que describió al personal como "muy pomposo".

.

Ese tipo de comentarios desató la furia del propietario del bar: los llamó "guerreros del teclado" y les dio una respuesta categórica. Además, invitó a los clientes descontentos a su bar si sienten que tiene un problema.

Evans sostuvo que el sector fue muy afectado durante la peor etapa del coronavirus y quiere que los clientes aborden los problemas en persona y no detrás de la comodidad de un teclado.

La reseña de la polémica

Todo comenzó con una reseña del usuario Z7393WTjamesn que decía: "El personal es muy pomposo; la comida muy normal".

"Pedí comida, tardó una eternidad en llegar. El personal se quedó hablando entre ellos mientras esperaba. No tuvieron tiempo de hablar conmigo, aparentemente distraídos con algo más importante", continuó.

"La comida llegó y estaba bien. Sin embargo, el servicio y la actitud de la gente allí dejó un sabor muy amargo", completó.

Fue entonces que el dueño utilizó la cuenta de Instagram del restaurante y compartió la reseña con el título: "Así que nos dejaron 1 estrella en Tripadvisor".

"Somos los primeros en admitir que si nos equivocamos, nos disculparemos y haremos todo lo posible para hacer las cosas bien, recuerda que pagas por una experiencia, no solo por los bienes. Somos humanos... los errores ocurren... si estamos satisfechos", comenzó su descargo.

"Indicanos en nuestro menú si hay un problema, no sea un guerrero del teclado, venga y hable con nosotros... no mordemos... Esta publicación no se trata solo de nuestro negocio, sino de muchos otros por ahí que tienen que aguantar los comentarios negativos", agregó.

.

Y continuó: "Personalmente, sentimos que si alguien deja una crítica negativa y luego no nos da la oportunidad de arreglar las cosas... tal vez no sea apto para ser parte de la cultura Smashed".

"Amor del personal pomposo que sirve comida promedio. PD: nuestro personal es sólido", cerró.

Sin embargo, la polémica no terminó, pues el pasado miércoles el bar recibió otra reseña de una estrella en Google por parte de un usuario y Evans también se tomó el tiempo para responderle: Michael les dijo a sus seguidores que él y su familia estarían en Smashed desde las 5 de la tarde.

Más tarde, en diálogo con LancsLive, el dueño del restaurante explicó: "Somos un bar, vendemos comida, bromeamos mucho, suéltate el pelo, entra, relájate. Recientemente, hemos estado recibiendo putea..".

.

“Desde el covid, la gente sale y exige. En lo personal, si hubiera estado en algún lugar y tenido una mala experiencia, no sería un guerrero del teclado, iría al gerente y le diría o le daría alguna retroalimentación al respecto", sostuvo.

"La gente se está volviendo muy desagradable y se esconde detrás de sus teclados. Simplemente no sé por qué la gente está siendo realmente desagradable con las pequeñas empresas. Cuando se trata de una empresa familiar independiente, parece que reciben basura constantemente", afirmó

"No soy solo yo. Está matando al sector, se está volviendo inútil hacer esto", concluyó.