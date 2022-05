La ley de exhibición y publicidad de precios en la provincia de Buenos Aires establece claramente todos los puntos que se deben incluir, cuando un restaurante o cualquier otro comercio da a conocer a sus clientes los costos de cada producto o servicio que venden al público. En el caso contrario de que los puntos de la ley no se cumplan, los usuarios de las redes están a la orden del día para viralizar las denuncias de los consumidores.

En esta ocasión, el economista Santiago Bulat publicó en su cuenta oficial de Twitter un posteo en el cual mostró la carta de un restaurante, que tenía un insólito e ilegal aviso debajo de los precios de cada producto.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes opinaron al respecto y retuitearon la publicación de Bulat, la cual obtuvo 1087 "me gusta" y otros cientos de retuits. En el posteo colocó solo dos emojis de dos ojos atentos y adjuntó la foto de la carta.

En la imagen podía verse el menú con los precios y un anuncio que decía: "Debido a la situación reinante, los precios pueden ser sujetos a modificación sin previo aviso".

Entre los comentarios más destacados que escribieron los demás usuarios en las redes, se encuentran: "Jajaja como si ese asterisco fuera suficiente para pasarse por las bolas las leyes de defensa al consumidor"; "Este sábado, en un comercio de iluminación, el encargado dijo: 'me cambian los precios todas las semanas, no me queda más remedio que adelantarme'. Ojo con esa dinámica".

Los precios de los restaurantes deben estar claros: ¿Qué dice la ley?

Según la ley de exhibición y publicidad de precios en la provincia de Buenos Aires, los establecimientos del ramo gastronómico, "en todas sus especialidades, incluidos bares y confiterías" deberán efectuar "la exhibición de precios en moneda de curso legal -pesos- mediante listas ubicadas en los lugares de acceso y en el interior del local, pudiendo efectuarse en este último caso por medio de listas individuales que se entregarán a cada cliente".

Además, se indica que "las variaciones de precios, cualquiera sea el motivo que las origine (por ejemplo: lugar, horario, espectáculo), deberán hacerse conocer en forma destacada en todos los listados".

Los derechos que los consumidores tienen al salir a comer a un restaurante

Según el portal de "Justicia Cerca" que ofrece el Gobierno nacional, existen varias cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de qué cosas son las que los restaurantes y bares pueden cobrarte a la hora de salir a comer.

¿Me pueden cobrar el servicio de mesa o cubierto cuando voy a un restaurante?

Sí, te pueden cobrar el servicio de mesa cuando te dan:

Una copa de agua por persona (250 cm. cúbicos).

Pan tradicional o dietético a tu elección.

Un producto de panera apto para celíacos o libre de gluten.

Sal modificada (libre de sodio) como opción a la sal tradicional.

Ley 4407 Código de habilitaciones y verificaciones.

¿El servicio de mesa o cubierto que me ofrecen en el restaurante se cobra por persona?

Sí, pero está prohibido cobrar servicio de mesa o cubierto a los menores de 12 años. El restaurante que cobra servicio de mesa a menores de 12 años puede ser multado.

¿Los restaurantes y bares deben ofrecer una opción de menú libre de gluten (sin TACC)?

Sí. Los restaurantes, bares y los locales de comida rápida tienen la obligación de ofrecer por lo menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten (sin TACC). Ley 27.196. Enfermedad Celíaca.

¿Puedo usar el baño de un bar o restaurante aunque no consuma?

Sí. Los dueños de restaurantes, bares o confiterías en CABA, deben permitir el uso de los baños a todas las personas que lo pidan, aunque no hayan consumido en el local. Resolución 46798/93 Baños.

¿Si no puedo comer alimentos con sal, puedo pedir en un restaurante un plato sin sal agregada?

Sí. Los restaurantes de CABA deben tener menús con comidas sin sal agregada. En provincia de Buenos Aires, las cartas con el menú deben tener escrito: "El consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud". Ley 26.905 Uso de la sal. Ley 14349 Consumo excesivo de sal.

¿En las mesas de los restaurantes tiene que haber saleros?

No, en las mesas de los restaurantes no tiene que haber saleros a menos que pidas condimentar tu plato con sal. Los restaurantes deben limitar la oferta de saleros y ofrecer sal en sobres y con bajo contenido de sodio. Ley 26.905 Uso de la sal. Ley 14349 Consumo excesivo de sal.

¿Puedo entrar a un restaurante con mi perro guía?

Sí. Toda persona con discapacidad que está acompañada de un perro guía tiene derecho a entrar a cualquier bar o restaurante. Si no te permiten ingresar, pueden ser sancionados.