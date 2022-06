Una mujer sorprendió a todos en las redes sociales al compartir el ticket de un restaurante en el que le cobraron un insólito recargo.

El hecho ocurrió en México, más precisamente en un restorán llamado "Sangre D3 Toro", ubicado en la ciudad de Tehuacán, Pueblas. La joven protagonista de esta historia viral se llama Rocío Cadena, que indignada decidió compartir lo sucedido con sus seguidores.

Según se puede apreciar en la foto, además de la pizza y los tragos que bebió el grupo, el ticket incluía el cobro de 150 pesos mexicanos por concepto de música en vivo.

.

Cadena comentó que ella no solicitó eso, además de ser normal que personas acudan a establecimientos y se toque música. "Lo que no es común es que se les quiera cobrar obligatoriamente cuando no lo solicitaron", sostuvo.

De acuerdo a los comentarios de diferentes usuarios, este tipo de prácticas es usual, pero también es injusto que no avisen. Incluso algunas personas le recomendaron recurrir al organismo de derechos del consumidor local.

De todas formas, la mujer pagó la cuenta completa para evitarse problemas. No obstante, le dijo al personal que deben advertir a los clientes que visitan el lugar por primera vez, ya que desconocen que le van a cobrar por la música.

.

El hecho se volvió viral y los comentarios en las redes llegaron a mansalva. De todos modos, hasta el momento el restaurante no brindó una explicación sobre lo sucedido.

"Sangre D3 Toros" es uno de los restaurantes con mejor valoración en la ciudad. De acuerdo a las calificaciones de Google, posee una reputación de 4.4 sobre 5 estrellas, basada en 441 opiniones.

"Recomiendo ir sí se es fan de la carne y vino, un muy excelente lugar para comer, las pastas son de gran tamaño y excelente sabor(solo son 4), las carnes son variadas y jugosa. (tienen buena variedad), en cuanto a carnes y sus derivados. Los precios son muy accesibles para su sabor y cantidad", indicó uno de los clientes.

"Buena atención, súper rico todo, lo recomiendo ampliamente!!", y "Muy agradable, buena atención y alimentos con buen sazón", sostuvieron otros usuarios.