En Twitter se viralizan cientos de contenidos todos los días. Los usuarios eligen esta red social para compartir historias desconocidas o anécdotas que a veces son difíciles de creer, aunque también es habitual encontrarse con capturas de pantallas de conversaciones en otras aplicaciones como WhatsApp, Facebook o Instagram.

Sin embargo, en esta ocasión no se trata de una conversación en la que un propietario chileno se negó a alquilarle a una argentina, sino de la técnica que un hombre usó para pedirle la cuenta al mozo.

María, cuyo usuario de Twitter es @alessamcasasco, tuiteó que su pareja se enganchó con un hilo que vio en la red social sobre las distintas maneras de pedirle al mozo que les llevara la cuenta a la mesas.

"Mi novio estuvo una semana riéndose del hilo de cómo pedir la cuenta. Fuimos a comer y me dice 'hoy es el día'. Lo llamó al mozo y le dijo 'hagamos números mostro'", publicó María. El tuit se viralizó y acumuló más de 171 mil me gustas y casi 7 mil retuits.

Además, otros usuarios aportaron sus comentarios y memes sobre pedirle la cuenta al mozo. "Mi ex decía 'qué rompimo' cada vez que traían la cuenta", "'Decime si te debo algo porque siempre que vengo no me quieren cobrar', los mozos nuevos no entienden nada", "La mejor que escuché fue del gran Alejandro Dolina hace unos cuantos años: '¡Eu! ¡ Mozo! ¡La dolorosa por favor!'", fueron algunas de las respuestas al tuit viral.

"¿Cerramos números varón?", "¿Damos por finalizada la actividad cuantitativa persona de género masculino?", fueron otras de las maneras creativas de pedir el ticket. A principios de enero de este año el streamer y comediante Luquitas Rodríguez se viralizó por las formas de pedir la cuenta.

¿Cuáles son las formas de pedir la cuenta?

Diamtres, yo no hablo.... hago la tipica de la mano arriba, como escribiendo algo... — 虎 Marte5 (@marte5h) March 31, 2022

Soy camarera y cada vez que hacen eso pienso en ✨wingardium leviosa✨ — Yelitza Guillen �� (@yelitzaguillen) March 31, 2022

"Caballero ¿procedemos a realizar la sumatoria del valor de lo consumido?", "¿Considera usted oportuna esta coyuntura para dar cláusula a la retribución de haberes y deberes respectivos a la ocasión, homo sapiens americanus de genotipo XY?", "El mozo viendo que hacen el mismo chiste siempre", son algunas de las opciones para pedir la cuenta.

Otro usuario contó que acompaña con gestos su pedido: "Yo soy partidario del gestito de firma acompañando con cejas levantadas haciendo clara alusión al cobro. Suele seguir con un pulgar arriba o un cabeceo afirmativo del mozo, a lo que respondo de igual manera y cerramos con sonrisa".