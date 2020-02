Un usuario de Twitter compartió un video en el que puede verse el particular festejo de su abuela, quien recibió los 80 años con una corona y compartiendo un cigarrillo de marihuana con sus nietos. El tuit se volvió viral al superar los 5 mil compartidos y los 60 mil "me gustas".

"Mi abuela cumplio 80 y como regalo se fumo un porrito con sus nietos... Best (La mejor, en inglés) abuela", publicó Teo (@Mate_Bossio) el pasado lunes junto con una filmación de la mujer, quien le dio dos pitadas al cigarrillo, mientras un grupo de jóvenes le cantaba por su cumpleaños y le sugerían que "trague" el humo.

"No, no, me voy a tomar un vino", indicó la anciana mientras le devuelve el cigarrillo.

En otro tuit del hilo, el mismo usuario compartió otra foto del grupo familiar en la que puede verse a la abuela con el cigarrillo de marihuana en la mano.

El video no tardó viralizarse en la redes sociales a partir de las reacciones de los usuarios, quienes destacaban la actitud de la jubilada por ser "abierta de mente" y pidiéndole que los "adopte".

.

En esta línea, otras personas aaprovecharon y compartieron experiencias similares con sus propias abuelas, convirtiéndose así en un nuevo hilo: