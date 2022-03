Hace casi una semana, y luego de que el Congreso votara a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Alberto Fernández le "declaró la guerra a la inflación". A partir de allí, no solo salieron imperdibles memes, sino que parece haber reflotado un sentimiento de nostalgia en las redes sociales.

Por ello, en las últimas horas se viralizaron al menos dos hilos de Twitter que hacían referencia a los precios "de antes". Por un lado, Leyla tuiteó una captura de pantalla de un posteo suyo en el 2016 y aseguró: "No sé si reirme o llorar". Es que se trató de una publicación de Facebook en la que por ese entonces se quejaba de los precios para salir a bailar: "Me parece una locura que esté 70 mangos la entrada de un boliche. Ya se zarpan".

No se si reirme o llorar ������ pic.twitter.com/NrxFUlyOf6 — Leyla S. (@leysaravalli) March 23, 2022

En pocas horas consiguió casi 50 mil "me gusta" y decenas de comentarios. "Con unos amigos solemos ver a Los Simuladores, en Netflix, y suelen aparecer precios de varias cosas en sus capítulos. La serie salió al aire en plena crisis de 2002, y ver esos precios hoy parece una pavada", aseguró Leo.

En casa sacamos esto de un bolsillo hoy, 12 l de infinia x 200 pe �������� pic.twitter.com/sNnKxFZlnZ — Troll las tarlipes!�� (@Mariela_ieie) March 24, 2022

"Bueno, pero los sueldos eran otros, por eso nos parecía caro. Yo recuerdo ir a comprar con 1 peso 5 kilos de papa, o azúcar y yerba. Encontrarme 1 peso era salvar la comida. Mi papá trabajaba por 300 pesos al mes. Todo seguía siendo caro", le replicó Pao.

El furor del ciber y el “vicio” del Internet

En los 2000, si había un negocio que parecía próspero eran los cibercafés. No era usual que casi todos tuviesen acceso a Internet desde su casa, por lo que en cuestión de meses proliferaron por todas partes. A otro usuario de la red del pajarito lo invadió la nostalgia con esta época y compartió un viejo cartel que anunciaba este servicio a tan solo 1 peso.

Hubo una vez los dos mil. pic.twitter.com/jaMkUMHRmX — TheWalkingConurban (@walkingconurban) March 23, 2022

"Qué lindo cuando tu abuela pegaba un número en la tómbola y te tiraba unos pesos para ir al ciber y vos entrabas con ínfulas de gran señor y el pibe que atendía te decía '¿Cuánto te cargo?” y vos engolando la voz y poniendo atención al resto del local decías: 'Libre, poneme libre'", recordó el chico.

.

Mismo país, hace 20 años aprox pic.twitter.com/tbt1lLjJpL — Dante Tartalo Lorenzati (@DanTartaLoren) March 23, 2022

Las respuestas de quienes eran adolescentes en esa época no se hicieron esperar. "Me duele en la edad, amigo, en la edad. ¿Y cuándo abría un ciber nuevo y te ponían 3 horas por un peso?", aportó Mariana. "Había que llamar y reservar maquinita para el viernes / sábado a la noche, si no no conseguías compu", recordó Gustavo.