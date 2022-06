En las últimas horas, comenzaron a circular rumores en las redes sociales sobre un posible acampe de fans de Harry Styles en cercanías al estadio Monumental, en donde se presentará el músico. Lo curioso es que el cantante británico tiene previsto tocar en la Argentina en la primera semana de diciembre. Es por eso que muchos creían que era algo ilógico. Sin embargo. se confirmó que hay al menos cinco carpas instaladas y son centenares de fanáticos esperando para ver los recitales que serán a fin de año.

El ex integrante de One Direction tocó por última vez en el país en 2018 y en el 2020 tenía previsto dar un nuevo show en nuestro país, pero el mismo fue cancelado por la pandemia de Coronavirus. Tras dos años de espera las y los fanáticos estallaron de alegría con el anuncio de su nueva gira mundial “Love On Tour”, en donde recorrerá 32 ciudades y Buenos Aires fue uno de los sitios elegidos.

Es por eso que cuando salieron a la venta las entradas de su recital del 3 de diciembre se agotaron en poco tiempo. Ante la gran demanda de los fans, se decidió sumar una segunda presentación para el domingo 4 de diciembre. la cual también se agotó en cuestión de horas.

No obstante, en las últimas horas del sábado comenzó a circular el rumor del acampe. Fueron algunos hinchas de River, quienes asistieron al triunfo de su equipo como local ante Lanús por la Liga Profesional, quienes se sorprendieron al ver a las fanáticas cuando se retiraban del estadio. En ese sentido, la usuario de TikTok @blugreener_ subió un vídeo en donde se ve a las fans sentadas y resguardándose del frío con algunas mantas y frazadas.

Finalmente este domingo la cuenta de Twitter @HarryArgentina confirmó que hay gente acampando para ver el recital de Harry Styles. Además, les pidieron a quienes están actualmente en el acampe y todos aquellos que intenten ir, que tengan mucho cuidado. Sobre todo en los días donde River juegue de local o en los eventos que hay programados durante estos meses en el estadio Monumental de Nuñez.

Los rumores de que hay gente acampando para ver a Harry al final son ciertos, les pedimos por favor que quienes vayan se cuiden, sobre todo cuando hay partido, una de las personas que acampa se comunico con nosotras y nos dejó la data de que por el momento son 5 carpas

"Los rumores de que hay gente acampando para ver a Harry al final son ciertos, les pedimos por favor que quienes vayan se cuiden, sobre todo cuando hay partido, una de las personas que acampa se comunico con nosotras y nos dejó la data de que por el momento son 5 carpas", explicaron desde la cuenta del fans club del músico británico.

Y agregaron: "Carpa 1 con 65 personas, carpa 2 con 70 personas, carpas 3 con 60 personas, carpa 4 con 65 personas y carpa 5 con 85 personas, si sabemos más info vamos a estar avisandoles".

Por su parte, los usuarios en las redes comenzaron un debate sobre esta acción de las y los fanáticos que decidieron acampar para ver un recital que ocurrirá dentro de casi 6 meses. Es por eso que algunos lanzaron sus criticas alegando que son personas que "no tienen responsabilidades" y por eso tienen tanto tiempo libre.

Asimismo, muchos realizaron comentarios humorísticos sobre hasta qué punto están dispuestos a llegar por el fanatismo y algunos se preguntaron que sucederá cuando comiencen la serie de 10 recitales que dará Coldplay en el mes de noviembre.

Mirá los mejores memes sobre el acampe de las fanáticas de Harry Styles

