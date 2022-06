Todos los días en las redes sociales se difunden distintas historias que tienen como protagonistas a parejas, abuelos, bebés, animales domésticos o salvajes, entre otros personajes. Muchas de estas historias son graciosas, paranormal, terroríficas, insólitas y otras tristes.

En esta oportunidad el personaje principal de la historia es un árbol, un árbol viejo que fue talado. Al parecer este arbusto era muy querido por muchos vecinos, pero mucho más por uno en especial, este último presenció su muerte y dejó escrito en palabras sus sentimientos tras ver como se llevaban a su “amigo”.

.

El usuario de Twitter @b4ckwods compartió en su cuenta dos capturas de pantalla de las historias que esta persona, muy afligida por la tala del árbol, que subió a su Instagram contando la situación.

“Acabo de llagar a casa y me encontré con la peor de las noticias. Están matando a nuestro gigante vecino. Que fue por quien decidimos mudarnos acá. Así, sin más. Dicen que está todo podrido. Y que van a poner uno nuevo. Pero si yo lo vi florecer y ser hogar de un montón de vida”, escribió esta persona en la primera captura.

Y luego agregó angustiada: “ “ No te vas a poner a llorar”, me dicen. Pero sí. Estoy llorando y no puedo parar”.

Las capturas de pantalla.

Junto a las capturas de pantalla, el usuario de nombre “Ailulen” escribió: “dios, hasta acá llegué, es mi límite, no puede ser lo que odio a los hippies progres”.

Como era de esperarse, su reacción causó distintos sentimientos a los usuarios que no dudaron en dar su opinión al respecto de su comentario.

“Pero el amor a la naturaleza y la historia de las plantas árboles, nada tiene que ver con el hippie, de corazón mira más a los árboles sentilos. Te lo digo bien y con respeto, te estás perdiendo de mucho”, respondió @elperrolabrador.

Por su parte, @PazosEstefany reflexionó: “Igual entiendo que se ponga mal, pero hay que razonar también porque si está podrido corres el riesgo que con estos temporales de viento que ha habido te lo tire arriba de tu casa…”.

.

“No me voy a burlar porque yo amo demasiado mi árbol de palta que cuide desde que era chiquito, le hablo y le pido que me de fruto”, comentó @mar95_aQ.

“Si nunca amaste un árbol a tu infancia, claramente le falta algo importante. Los árboles no son solo árboles, pueden ser castillos, refugios, clubes, desafíos, un lugar seguro, son vida, son sombra en verano, escondite, lugar de momentos importantes, guardador de secretos…”, escribió @LuPalavecinoc.