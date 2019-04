Un hombre de 37 años que vive en Inglaterra aseguró que toda su vida sintió "ser un perro" y se mostró feliz de poder mostrar su verdadero yo. El sujeto vive como un animal humano, come comida de un tazón de mascota e incluso ladra y muerde a quien se le acerque demasiado.

Kaz James admitió que cree que es un perro desde su infancia pero nunca se animó a mostrarse. Años después, el hombre que es gerente de una tienda situada en Salford, Manchester, se permite vivir libremente como un perro.

James le ladra a sus amigos, carga artículos con sus dientes y come bocadillos de galletas de perro. Además, fuera del trabajo, viste trajes de goma personalizados, máscaras, correas para perros e incluso un traje de piel a medida.

También el hombre escribió un libro titulado "Cómo entrenar a un cachorro humano". "Vivo mi vida cotidiana de manera relativamente normal. Eso incluye cosas como poner collares y ladrar a las personas que conozco en la calle. Si veo cachorros en el pueblo, les ladraré. Obtengo reacciones graciosas de los transeúntes todo el tiempo", manifestó.

Agregó: "Me visto como perro para expresar mi animal interior. Me visto como me siento y me siento feliz comiendo en el tazón de galletas de mi perro. Hay un montón de golosinas para mascotas que son amigables para los humanos. Obtengo unos que son una mezcla de cereal y azúcar, una galleta para perros realmente básica digestiva y con sabor a vainilla".

"Mis amigos me conocían por mis saludos extraños, suelo agarrarlos del cuello de su camisa, morderlos, lamerlos. Tengo comportamientos muy caninos desde los seis años. El mejor consejo que podría darle a cualquier persona interesada en convertirse en un cachorro humano, simplemente inténtelo", manifestó.