"Mi novio fue a hacer de testigo al casamiento del amigo y lo casaron a él con la novia", con ese mensaje, la usuaria de Twitter @florcampolongo compartió un desopilante posteo que se hizo viral.

La tuitera mostró el momento en el que su pareja le contó cómo ANSES se confundió y le inventó un matrimonio con otra persona.

"Bueno, tengo que ir a la Anses porque en este país son muy pelot... Me habló Franco (su amigo) para decirme Icardi. Me casaron a mí con su novia. El pelot.. que lo tenía que editar en la Anses en realidad", le comentó el joven a su pareja por WhatsApp y la captura de pantalla de la conversación es furor. "Porque yo leí lo que firmé esa parte estuvo toda bien, soy el testigo", agregó.

mi novio fue a hacer de testigo al casamiento del amigo y lo casaron a él con la novia JAJAJA pic.twitter.com/iFnUilctYs — flor (@florcampolongo) November 25, 2021

El posteo se convirtió en furor en las redes sociales y los divertidos comentarios no se hicieron esperar. "Osea que legalmente estas soltera? Hola", le respondió el "hombre menos lento", el primer "buitre" que apareció en el posteo.

Otro usuario comentó: "Franco: bueno, me devolves a mi novia? el pibe: cuál novia?".

El posteo viral en Twitter.

Modelo se casó con ella misma y se divorció "al toque"

Cristiane Galera es una polémica modelo brasileña cultora del amor propio. Hace tan solo diez semanas subió a Instagram, en donde tiene casi 200 mil seguidores, un posteo en el que anunciaba que se había decidido por practicar la sologamia y se había casado consigo misma. Sin embargo, antes de cumplir los tres meses de casada, confirmó que se divorció.

“Los hombres tienen dificultades para ser fieles o quedarse con una sola mujer. Quieren varias mujeres al mismo tiempo. Me gusta ser una prioridad y yo soy mi prioridad. ¡Me desperté eh! ¡Sí, gente, es verdad! Me subí a la ola de la sologamia y decidí casarme. ¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima!", aseguró junto a una galería de fotos en la que se la veía con un vestido blanco que resaltaba su figura mientras jugaba con un ramo de flores.

Paradójicamente, en ese entonces sentenció que no se iba a divorciar pronto. "Una Sologamia para los que no saben es el Matrimonio de una persona consigo mismo. ¿Alguna vez te has preguntado si esta tendencia se pondrá de moda? Esta noticia tuvo repercusión aquí en Brasil y en el exterior también. Estoy recibiendo miles de mensajes de hombres y mujeres de todo el mundo que quieren casarse conmigo. Es una pena, porque no me voy a divorciar pronto. Ahora quiero que todos me feliciten", publicó el pasado 13 de septiembre.

Pero el amor se terminó... cortó la relación con ella misma porque "conoció a otra persona". “Comencé a creer en el amor en el momento en que conocí a alguien más especial", afirmó.