A sus 20 años, Saad Belhaj estaba buscando un lugar para irse a vivir solo y dejar la casa de sus padres.

El joven oriundo de Marruecos estaba intentando encontrar un departamento por Almería, España, ya que toda su vida vivió allí. Además, actualmente trabaja como empleado en una tienda deportiva, y estaba buscando un lugar que le quede más cerca del local.

Sin embargo, la búsqueda no fue nada fácil para Saad, ya que no encontraba un alojamiento que cuente con un precio accesible y esté bien ubicado.

Los mensajes entre Saad y su compañera de piso.

Luego de una larga búsqueda, finalmente el joven de 20 años encontró el lugar perfecto para mudarse, aunque debía compartir el piso con tres compañeros de su misma edad.

Aunque al principio esto no parecía un problema, lo cierto es que luego terminó desatando una pesadilla para Saad. A poco de mudarse, y ya habiendo firmado el contrato del alquiler, el protagonista de esta historia recibió un repudiable mensaje: una compañera de piso no quiso mudarse con él porque era de Marruecos.

"¿Podemos hablar contigo?", comenzó preguntándole la chica, luego de mostrarse con vergüenza a decirle algo. Al acercarse hasta el edificio, la joven en cuestión terminó confesándole a Belhaj que su padre "no quería que viviera con moros ni gitanos".

“Me quedé impactado, helado”, confesó Saad, y continuó: “Nunca viví algo similar. No supe cómo reaccionar y le pedí una oportunidad para que me conocieran. Ahora lo pienso, y yo no tengo que pedirle ninguna oportunidad a nadie por ser de donde soy”.

El terrible momento que vivió Saad Belhaj

La joven con la que iba a compartir piso se mostró sumamente avergonzada ante la decisión de su padre, aunque tampoco hizo nada para impedirlo: “Me dijo que intentó que su padre entrara en razón, que me conociera y viera que tengo un buen trabajo, que soy un buen chico y que visto bien".

La noticia dejó completamente en shock al protagonista de esta historia, quien reconoció que la situación "lo dejó roto".

En Twitter, varios se conmovieron con su historia.

"¿Es que por ser marroquí no puedo tener un buen trabajo y vestir bien?”, se preguntó el joven de 20 años en sus redes, y luego lanzó una breve reflexión, en defensa de su país de origen: “No hay que agachar la cabeza. Los marroquíes no somos ladrones ni asesinos, no matamos a nadie. Sigo sin asimilar que esto pase hoy en día”.

Como era de esperarse, la terrible historia de Saad Belhaj no tardó en volverse viral en las redes sociales, y una infinidad de usuarios le brindaron su apoyo, además de salir a defender la lucha contra el racismo.