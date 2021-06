John Burns y Craig Gray, una pareja de Indiana, Estados Unidos, fueron a cenar a un restaurante de comida rápida. Todo trascurrió con normalidad y al momento de pagar vieron el recibo, pero no se percataron del insulto escrito en él hasta transcurridos varios minutos: “Estábamos en shock”.

Según contaron, pidieron dos platos de carne y un postre, y el joven de la caja que los atendió se comportó de manera amable.

No obstante, mientras esperaban su orden en la fila, los hombres notaron que en la orden había un término homofóbico en lugar del nombre de uno de ellos: decía “Fag”, que en español se traduce como “marica” o “maricón”.

.

De inmediato, Burns se quejó con el cajero. “Le mostré el recibo. Le dije: ‘Mirá. ¿Qué es esto? ¿Por qué harías esto?’. Trató de darme una excusa poco convincente sobre una falla en la computadora, dijo: ‘A veces pongo un nombre y sale diferente en el recibo’“, explicó.

Después pidieron ver al gerente, quien les reembolsó el dinero y despidió al cajero en el acto. "Ese incidente es inaceptable y no forma parte de la marca Arby's", declararon desde la empresa.

Sin embargo, para Gray y Burns el despido fue insuficiente y calificaron de mediocre la respuesta de la cadena

John Burns y Craig Gray compartieron lo sucedido en Facebook.

Por esto motivo, Gray denunció lo ocurrido en su cuenta de Facebook. “Esto acaba de pasar. Feliz día del orgullo, ¿eh?”, describió en tono irónico, haciendo referencia a la fecha internacional en conmemoración de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT, que se celebra en junio.

La publicación recibió cientos de mensajes de apoyo. "Debe haber sido terrible leer eso", escribió una usuaria. "No me sentí, ni me he sentido, mal. Sólo tuve rabia y confusión. No dejaba de preguntarle al chico "¿por qué has hecho eso?", contestó él

Por su parte, Burn habló sobre lo sucedido con WLFI News 18: "Estaba en shock, porque el joven parecía que era nuevo en su empleo y era muy amable. Este chico ha aprendido este comportamiento en alguna parte (...) eso está mal".