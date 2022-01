"Tengo determinados códigos de estética visual y estética moral", es una de las frases más recordadas de internet. Hace unos años la "Cheta de Nordelta" se volvió viral y generó miles de memes que hasta el día de hoy son recordados. Todo comenzó cuando la cirugaja estética -identificada como Cintia Solange Dhers- le envió un audio de WhatsApp a su agente inmobiliaria para quejarse que desde su nuevo hogar veía a sus vecinos tomar mate.

Noviembre de 2017 es un período de tiempo que para muchos no significa nada, pero para Cintia Dhers sí. En ese entonces su nombre y cara se volvieron virales por un mensaje de audio que llamó la atención de miles de personas. "Tengo determinados valores morales y estéticos", se la escucha decir.

"Quiero descansar visualmente", era una de sus principales quejas, ya que desde su lujoso nuevo departamento -valuado en 200 mil dólares en aquel entonces- podía observar a sus vecinos tomar mates y descansar en reposeras junto a la pileta, una imagen fácil de encontrar en las playas argentinas, desde su vivienda situada en Nordelta.

La destinataria del mensaje fue su agente inmobiliaria Michelle: "Yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. La gente no se ve mala, pero se ve que es gente que viene de barrios visualmente no muy buenos. Me molesta ver un grupo de gente que lleva al perro a la pileta como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata".

El famoso audio de la Cheta de Nordelta revivió en los últimos días en plataformas como TikTok, donde los usuarios aprovecharon para hacer uso de él y mostrar parte de sus vacaciones de verano 2022. Algunos de los videos compartidos por los usuarios fueron grabados en la Costa Atlántica, como Mar del Plata, lugar al que hace referencia el audio de la cirujana estética.

Luego de la viralización del audio, la cirujana cerró sus redes sociales, pero los usuarios se ocuparon de dar a conocer rápidamente su pasado. En su momento salieron fotos a la luz con Jacobo Winograd y la socialité Marina Dodero. Las crónicas periodísticas de hace cuatro años informaron que la mujer era monotributista y registraba una cuenta off shore con el nombre Absolute RE Investments Inc, la cual está radicada en Florida, Estados Unidos.

