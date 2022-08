Twitter es una de las redes sociales más entretenidas del momento, en la plataforma se puede encontrar una gran cantidad de contenido multimedia.

Imágenes, vídeos, hilos, memes, historias, comentarios, son algunas de las principales publicaciones que se ven a diario. Los que tienen en común la mayoría de las publicaciones que se hacen en la plataforma es que todo lo que se publica es con humor y sarcasmo, de lo contrario hay comentarios o mensajes que muchas personas podrían no tomárselas muy bien.

En esta oportunidad fue un usuario llamado “Facundo” el que posteó una foto donde se puede ver una mesa de estilo rústico hecha de materiales reciclados junto a su precio de venta.

En el epígrafe de la publicación, el hombre escribió a modo de broma, pero no tan broma: “Me pegó un tiro en las bolas, cómo Alberto Olmedo en 'El Mano Santa', no puede ser esto, hermano”.

me pegó un tiro en las bolas cómo olmedo en el mano santa, no puede ser esto hermano pic.twitter.com/b0p5bOkkbp — facundo (@facundiando) August 24, 2022

“Eco mesa de centro estilo brutalista, $750.000”, se puede leer al costado de la foto. Un detalle no menor para los internautas es que sobre la mesa descansa una lata oxidada a modo de decoración.

Al igual que el autor del tuit, los usuarios no pudieron creer lo que sus ojos estaban viendo y no dudaron en realizar comentarios al respecto del mueble ecológico.

Los comentarios de las personas sobre la “Eco-mesa”

“Si no tuviera la lata oxidada arriba no se podría vender tan cara”, exclamó un joven en broma. “Ni la moda de los pallets llegó a tanto”, opinó un usuario.”Si se lo pagan, es un maestro…”, comentó un hombre. “O sea que un pedazo de cemento y fierros partidos sacado de la obra de la vuelta vale eso, ok, si hubiese sabido cuando era chico y andábamos vagando y metiéndonos en estos lugares por el barrio…”, se lamentó un señor. “No estaría encontrando la parte de "eco" fuera del yuyo pelado de la lata”, señaló una joven.

Por supuesto, también estuvieron los que lanzaron ingeniosos comentarios al respecto: “No estaría encontrando la parte de "eco" fuera del yuyo pelado de la lata”, “Viene con una dosis de antitetánica?”, preguntó una chica. “Te la regalo pegarle con el dedo chiquito del pie”, comentó un joven. “La pata de atrás debe ser marfil de mamut si no no se puede entender”, lanzó un internauta.