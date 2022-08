Contra todos los pronósticos, un restaurante se ganó cientos de "Me gusta" en Facebook tras recibir una crítica de un cliente: la respuesta del propietario fue muy festejada en la red social y se volvió viral

Lo curioso del caso es que ocurrió en 2019 en Ibiza (España), pero recién ahora llegó a los medios locales y despertó un gran revuelo en Internet. Todo sucedió en el restaurante Sa Prensa cuando un comensal insatisfecho decidió descargar su enojo con una reseña en la plataforma TripAdvisor.

Según contó este usuario, identificada como Javisalmer, llegaron al restorán por sus buenas puntuaciones en esa misma web y también en Google, pero sostuvo que la noche fue una pesadilla.

"Una mesa de 6 en la que hemos pedido y no nos han traído ni los cubiertos ni las servilletas hasta casi el entrante, me sirven el vino y derraman unas gotas sobre mi mano, por lo que no puedo limpiarme al no haber servilletas (primer aviso de lo que se avecinaba)", relató.

Pidieron Solomillo y entrecot de ternera, pero cuando llegó la comida se llevaron una decepción: "Nuestra sorpresa es que la carne la traen fría, a lo que se lo decimos a la camarera y su respuesta es que al pedir la carne poco hecha, lo normal es que no esté caliente, cuya solución es calentar la carne en el horno, por lo que al traerla, se había pasado".

"No se han ofrecido a traer unos filetes nuevos cocinados como toca y a la temperatura correcta cuyo colofón ha sido la sal que nos han traído a la mesa", cerró.

La respuesta del dueño del restaurante se volvió viral en Facebook

Tal y como sucede frecuentemente en este tipo de plataformas, los propietarios de los establecimientos se suelen tomar un tiempo para contestarle a los clientes insatisfechos. Pero esta en particular causó furor por su contundente argumento.

"Tildar toda una cena de "pesadilla" cuando los seis comensales nos devolvieron sus platos totalmente vacíos y agregando que no le gusta la marca de la sal, nos parece injusto", subrayó.

Según explicó, el inconveniente con sus pedidos fueron provocados por la refrigeración del lugar: "Es cierto que, atendiendo a su petición, sacamos las carnes troceadas y es probable que al estar situados bajo el aire acondicionado, esperando ustedes a que se sirvieran todos los platos, sus carnes se hayan entibiado rápidamente. Y, como es lógico, al calentarlas de nuevo, se cocinaron hasta el punto".

"Nuestro restaurante lleva casi cuarenta años funcionando, regentado por nuestra familia y nuestro cocinero tiene casi cincuenta años de experiencia, habiendo trabajado en los mejores restaurantes de la isla. Es por ello que nuestro servicio y calidad vienen avalados por todos los comentarios de nuestros clientes", agregó.

Y antes de concluir, los invitó a regresar para comprobar la calidad de su servicio: "Le invitamos a que vuelva y descubra que su problema se debe a una fatal coincidencia y que no es la norma".