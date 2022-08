Los diálogos entre comensales y propietarios de restaurantes son cada vez más comunes en plataformas como TripAdvisor y Google. Esto se da porque la reputación de los locales resulta fundamental para atraer nuevos clientes. Pero existen dueños que no se toman bien las críticas, tal y como ocurrió recientemente en Inglaterra con una historia que se volvió viral.

El hecho sucedió en el restorán The Plough Inn, ubicado en la localidad de Far Forest. Una mujer visitó el establecimiento, pero de acuerdo a su reseña no quedó nada conforme con el servicio.

La clienta, llamada Vicki, publicó una dura crítica en el portal TripAdvisor y sostuvo que la comida era "insípida y horrible": "Tenía grandes esperanzas de un buen asado, pero nuestras esperanzas disminuyeron cuando las bebidas llegaron sin sabor y acuosas, seguidas de brochetas de pollo seco de aspecto muy anémico, sopa acuosa y champiñones poco atractivos".

Pero eso no fue todo, y ya que también mencionó que los cubiertos eran "incomodos". "El helado estaba muy helado, el merengue de limón era como pegamento y la crema como agua. Ahora entendemos por qué cobran antes de darte de comer... ¡manténgase alejado!", agregó.

La respuesta del dueño se volvió viral

La publicación no fue bien recibida por el propietario del establecimiento, llamado Mark, y rápidamente le dejó un mensaje llenó de sarcasmo. Aunque la respuesta comenzó con una pregunta: "¿Cómo hago esta mier... sin insultar?".

"Si pudiéramos calificarlo en Tripadvisor, probablemente obtendría tres estrellas, tal vez si hubiera podido pensar un poco más y decir que se tropezó al entrar y luego se golpeó la cabeza con la viga hacia el restaurante, ¡lograrías el estatus de cinco estrellas!", continuó.

Y agregó: "Le notificaré a Heineken que su cerveza tiene demasiada agua y no tiene burbujas. Le recomendaré firmemente a nuestros chefs que cambien sus recetas (a pesar de que ejecutan 10 mil comidas al mes)".

"Le preguntaré a McVities si nos pueden dar la receta de los pudines de Yorkshire. Sin duda le aconsejaré a Sheffield Steel que los cubiertos tienen un mal diseño a pesar de que han sido pioneros en este diseño durante los últimos 200 años (probablemente le recomendarán comer con una pala y un rastrillo de un balde)", añadió.

En cuanto al postre, sostuvo: "El helado de Bennett estará un poco desconcertado, ya que es un helado galardonado. Y, por último, le informaré a BRAKEBROS que no use pegamento en su merengue de limón".

" Ahora, volviendo a usted, Primera revisión que noto. Vamos, Vicki. CONOCETE A VOS MISMA, hay más en la vida", concluyó..

Fue tal la repercusión del caso, que llegó a los medios locales. En declaraciones a WorcestershireLive, desde el restaurante explicaron: "Como empresa, aceptamos críticas razonables y las utilizamos como una herramienta de enseñanza para mejorar nuestra comida y servicio al cliente. Hacemos todo lo posible para brindar un servicio de calidad y proporcionar alimentos de buena calidad, manteniéndolos en un precio justo (tres platos por £12,00)".

"Reseñas como esta creemos que son injustas, por lo que los gerentes no tienen miedo de responder y decirles a los clientes que no siempre tienen razón, especialmente en una reseña como la publicada por este cliente. Si una reseña es veraz y nosotros tenemos la culpa -mi equipo y yo somos solo humanos-, hacemos todo lo posible para abordar el problema y rectificarlo con el cliente", remarcaron.