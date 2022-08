En 2019, una pareja argentina se convirtió en un divertido meme, al ser encontrados en el fondo de una foto “arruinando el momento”. A tres años de que su imagen circulará en diferentes partes del mundo, la joven “chica explicando” reveló la verdad del icónico momento y contó cómo se enteró de que era viral.

A veces las casualidades pueden provocar que una simple escena en una fiesta se convierta en un meme viral a nivel internacional. Así le sucedió a Denise Sánchez, quien ya hace tiempo ve su foto circular por las diferentes redes sociales. Sin embargo, no se esperaba volver a estar en auge, tres años más tarde del evento.

Durante la última semana, una cuenta de Estados Unidos recuperó la imagen de “chica explicando” y volvieron a resignificarla en miles de escenas. Nuevamente, la joven alcanzó una fama internacional y, en diálogo con el Washington Post, reveló qué era lo que realmente le estaba comentando a su ex pareja.



El meme se volvió viral en Estados Unidos.

La chica de 21 años aseguró que, en realidad, ella estaba cantando una canción de cumbia cuando sin saberlo fueron capturados en el fondo de la foto. “Recuerdo que lo subió a Twitter. Ella dijo: ‘Qué decepción. Estropearon la foto porque esos dos niños estaban atrás con esa cara’. Se estaba riendo porque salimos en la parte de atrás de la foto y ella salió bonita, pero no pudo publicarla porque estábamos en ella”, explicó al inicio.

Al parecer, su ex pareja Alfred se encontraba cansado y ella todavía tenía ganas de estar en el festival Chau Che Clú, una fiesta de Nochebuena que se realizó en Claromecó. “Fue divertidísimo verlo andar. El festival de música incluso nos dio entradas gratis para el próximo año. Pero pensé que Argentina y otros países latinos estarían tan lejos para que llegue el meme”, dijo al Washington Post.











“Chica explicando”: ¿cómo se enteró del meme?

La imagen no tardó en volverse viral en Argentina. Circuló por muchas cuentas que la utilizaban para cuando querían hablar de algo excesivamente específico y contado con entusiasmo. Temas que al usuario le resultan apasionantes.

Según Denise, la primera vez que vio el meme fue en la cuenta de una nutricionista que seguía por Instagram. Ahí, tomó conciencia del nivel de repercusión que había tomado su imagen, la cual circuló por miles de páginas creadoras de memes.





NO TENES QUE SEGUIR PAGINAS FITNESS, ESOS MIENTEN, NO TIENEN TÍTULO. EL JUGO DETOX VISTE? NO SIRVE. EL SATIAL? TAMPOCO. HERBALIFE, UNA MIERDA. TODOS MENTIROSOS AMIGO. YO ESTUDIO NUTRICIÓN Y ESTOS CHANTAJEAN Y NO SABEN LO QUE ES UN ÁTOMO. Aguante yonutricionista pic.twitter.com/KNLnhqT8On — Yo Nutricionista (@memesnutricion) February 5, 2019

“La verdad es que me lo tomo todo con mucha calma y mucha gracia. No me importa que me expongan porque soy bastante extrovertida. Así que no estoy avergonzado. El contexto en el que lo pusieron me hizo reír mucho”, explicó la estudiante argentina.

No obstante, se mostró molesta de que, en primera instancia, la asociaron con una novia “tóxica”. “La gente saca conclusiones de una foto y cree que sabe mucho sobre quién sos!", declaró a Know Your Meme, una página web que explica los orígenes de los memes.

El meme "chico explicando"

Este meme también recuerda al llamado “Milk Edinburgh” o “Chico explicando”, donde se ve a un hombre que le habla al oído a una mujer en el boliche, la cual no tiene ganas de escucharlo o quedarse allí.



Sin embargo, en este caso, no se utiliza para algo que le entusiasma al usuario, sino más bien para burlarse de los varones que charlan con una mujer, un tema que a ellas no les interesa o si aplican “mansplaining”, es decir, le explican algo que ya saben de una forma pedante o condescendiente.