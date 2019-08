Terry Brazier, de 70 años, visitó la enfermería real de Leicester, en Inglaterra, para una cistoscopia, un procedimiento que consiste en insertar un tubo delgado con una cámara diminuta en la uretra, y salió de la clínica circuncidado. Razón por la cual, lo compensaron con 20.000 libras (USD 24.324).

Según denunciaron medios locales, el error se habría dado por un traspapeleo de actas médicas con otro paciente.

Blazier, por su parte, se enteró de la confusión una vez fuera del quirófano. El jubilado explicó que durante el procedimiento "estaba distráido hablando con una enfermera y nunca supe lo que estaba ocurriendo".

Brazier se enteró de lo ocurrido una vez que fue demasiado tarde (Gentileza: Mirrorpix).

"No sabían bien que decirme cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, sólo me dijeron que no se podía arreglar en el quirófano. Y no tuvieron más opción que contármelo", relató el hombre.

"Fue una gran sorpresa cuando vi que ya no tenía prepucio", contó el damnificado.

El hecho ocurrió hace ya un año, pero recién ahora desde el hospital decidieron compensarlo. El director medico de la Universidad Hospitalaria de Leicester, Andre Furlong, expresó: "Todavía seguimos genuinamente apenados y lamentamos lo ocurrido. Aprovechamos la oportunidad para disculparnos de nuevo con el señor Blazier".

La clínica inglesa donde ocurrió el error (Gentileza: ladbible.com).

"Nos tomamos muy en serio los accidentes de este tipo y en todos los casos procuramos realizar una investigación exhaustiva para asegurarnos de aprender de nuestros errores y evitar que vuelvan a suceder", reveló Furlong.

