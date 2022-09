En las redes sociales suelen verse todo tipo de bromas que las personas le hacen a su círculo cercano con el objetivo de filmarlo, dejar registro del momento y después publicarlo en las redes sociales. En esta oportunidad, fue una pareja que se estaba por casar la protagonista de un video viral a modo de broma.

Gabriela Grajales publicó en su cuenta personal de TikTok, "gabrielagrajall", el chiste que le hizo su novio en pleno casamiento. Todo parecía estar saliendo bien hasta que el hombre tuvo que expresar si la aceptaba o no como esposa.

Para sorpresa de todos los invitados, el novio generó una increíble secuencia incómoda para Gabriela, que esperaba atentamente escuchar un "sí" como respuesta. El video ya cuenta con 10 millones de visualizaciones, 1 millón y medio de "me gusta" y muchos comentarios de personas que opinaron al respecto.

Cómo fue la secuencia viral del casamiento que publicaron en TikTok

En las imágenes se puede ver a la pareja en pleno casamiento por civil, escuchando al juez. "Mi esposo me hizo una broma el día de nuestra boda", afirmó la mujer. Con una gran sonrisa en su rostro, no se esperaba que su novio se quede en silencio y con cara de preocupación cuando le preguntaron si aceptaba el matrimonio.

"Lo invito a que manifieste su deseo", insistió el juez. "No, no puedo" contestó el hombre mientras se retiraba del lugar. Aunque en ese instante ella estaba nerviosa y solo le surgió reírse, en pocos segundos preguntó si era "en serio" mientras miraba a los invitados.

Sin embargo, el novio volvió y, con un abrazo y un beso, le aseguró que era "mentira". Los presentes aplaudieron por el insólito momento y la ceremonia pudo continuar. Por otro lado, en las redes sociales no se lo tomaron de la misma manera, ya que los usuarios consideraron que para las bromas hay límites que se deben respetar.

"Hay cosas con las que no se juega, me sentí mal", "Me hace eso y aunque sea una 'broma', no me caso", "Hasta yo tengo ganas de llorar por ver la cara de ella", "Pobre, eso no se hace", "Sentí que se me frenó el corazón", "No es momento para hacer bromas, es un momento único", fueron algunos de los comentarios.

Pocas personas se rieron con el video y describieron la broma como "la mejor". Además, lo consideraron un instante "inolvidable, gracioso y tierno", que tomarán como ejemplo para hacerlo cuando les toque casarse.