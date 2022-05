Una broma de la plataforma de videos TikTok es furor entre los usuarios. Se trata de generar una conversación con algún familiar y proponer el cuidado de un “perro” a cambio de una determinada suma de dinero. Hasta el momento no parece nada raro. Sin embargo, este animal tiene características muy “estremecedoras” que espantan cualquier tipo de posibilidad de hacerse cargo de estos.

Los videos se vuelven virales a partir de las conversaciones que suelen ser entre jóvenCes y sus padres, para contarles sobre la posibilidad de cuidar a este imaginario peludo no tan atractivo.

La red social de origen chino se convirtió en un lugar de excelencia para reflejar “challenges” y tendencias en los que los internautas se suman a estos distintos contenidos y lo replican a través de hashtags o distintos patrones.

En este caso, se trata de contenido publicado por la usuaria @soymessii de la res social china, quien, en una charla por WhatsApp, le cuenta a su mamá de la posibilidad de este “negoción” a cambio de 6000 pesos.

.

“No sé si lo podemos cuidar nosotras no tienen con quién dejarlo. Me coparía tener esa platita, me puede servir”, comienza la charla entre madre e hija.

“Hola María Sol. No sé lo que me mandaste en esa foto. ¿Eso es un perro? No veo bien porque no tengo los anteojos ahora, pero no puedo cuidar eso. Aparte no sé si toma alguna medicación, si hay que cerrar las puertas o necesita un cuidado especial. No. Desde ya te digo que no, así que fijate cómo hacés”, le contestó la mamá.

A lo que la mujer agregó: “Lo único que me dijo la chica es que hay que cerrar la puerta de las habitaciones porque sino se te queda mirando y esas cosas, pero nada. Tranqui… Acá me mandó unas fotos más. Es una semana nada más”.

“María Sol, lo que me mandaste parece un perro endemoniado”, concluyó la charla viral.

La imagen editada de este canino con problemas de calvicie se replicó en la plataforma TikTok y causó risas y furor entre los usuarios, quienes inundaron los posteos de compartidas y comentarios.

En otra ocasión, una joven anunció la posibilidad del cuidado de un perro “muy cariñoso y limpio”, a lo que su madre le replicó: “Es un monstruo. Qué diablos es eso. Parece una mezcla entre perro y gente. No voy a cuidar un perro y mucho menos eso”.