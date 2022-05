En las redes, los usuarios suelen compartir distintas situaciones increíbles de su cotidianidad. Algunas de ellas están relacionadas con los animales y se viralizan. En este caso, una joven contó en TikTok que su perro comenzó a rezar antes de cada comida luego de que su abuela lo cuidó cuando ella se fue de vacaciones.

La protagonista de este insólito hecho un perro llamado "Rockie". Hace algunas semanas sus dueños se fueron de vacaciones y por eso quedó al cuidado de la abuela la familia. Al regreso del descanso, la joven Ana Londoño Beltrán se dio cuenta de que el perro no quería comer.

Tras hablar con su abuela, descubrió que el perro aprendió algo cuando estuvo con ella: rezar antes de comer. En el clip, se puede ver al perrito, de raza pastor alemán, se queda quieto frente al plato de comida y hasta se persigna antes de cada alimento.

Este comportamiento del perro le llamó la atención a la joven, quien no dudó en compartirlo en su cuenta personal de TikTok (@anitalond) con la descripción: "Diosito me regale muchas galletas cada oración". No pasó mucho tiempo para que la grabación se vuelva viral en la popular plataforma de vídeos.

El vídeo es furor en TikTok y actualmente posee más de 1.6 millones de visualizaciones, 270 mil me gusta y cerca de 1500 comentarios de los usuarios, quienes quedaron sorprendidos ante esta mascota, que no come hasta que no le digan "Amén".

.

"Te quiero mucho perrito que hace una oración antes de comer", "Pues como no? es un “pastor” aleman", "Ven cómo los valores en casa sí son importantes", "No se quien es más lindo si el por esperar o la abuelita por todo lo que agradeció", "Gracias por orar por los animales de la calle", fueron algunos de los comentarios de los internautas a este insólito vídeo que es furor en las redes.