Un insólito hecho que ocurrió en Texas, Estados Unidos, se viralizó en las redes sociales. Una madre se encontraba en un plaza en Austin, amamantando a su bebé cuando una mujer que se encontraba sentada cerca de ella le pidió si podía hacerlo en otro lado. La reacción que tuvo la mamá llamó la atención de todos lo que se encontraban en el lugar ya que le lanzó un “chorro de su propia leche”.

De acuerdo al medio "DardaniaPost", la mujer que fue víctima del “lechazo” no se quedó callada y decidió quejarte por las redes sociales. Ella contó que se le acercó a una madre que alimentaba a su hijo en un parque para pedirle que por favor lo hiciera en privado, le explicó que era incómodo verla amamantando, sobre todo para su esposo e hijo quienes según ella estaban “distraídos” mirándola.

La reacción de la madre fue salpicarle con un chorro de su propia leche. No pudo contener su indignación ante la petición de aquella mujer que le recriminó como si estuviera haciendo un acto inmoral.

En las redes, la mujer recibió el apoyo de muchos seguidores que consideran que no se debería amamantar a los bebés en espacios públicos. También comentaron que la reacción de la madre al echarle leche no fue la apropiada.

No obstante, también recibió los comentarios de muchos detractores, que aseguraron que no fue la culpa de la madre que alimentaba a su bebé sino la de su esposo y su hijo.

“En el parque pensaste que era apropiado amamantar a tu bebé ante la mirada de mi marido distraído con la escena. Te pedí que lo hicieras en un lugar privado y reaccionaste diciendo que me marchara y echándome un chorro de leche, eso estuvo muy fuera de lugar. Espero que te avergüences de ti misma”, publicó la mujer.

Una usuaria de Facebook comentó: “¡¿Esto no es en serio, cierto?! ¿Un bebé no puede comer porque su esposo se distrae fácilmente? ¿Nunca ha visto un pecho? Tal vez usted pueda mostrarle uno para que no se distraiga en el futuro. Y si es verdad y ella te echó un chorro de leche, entonces eso es lo más gracioso de todo”. El caso sigue dando mucho de qué hablar.