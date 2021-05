El Tiktoker Luis Velody publicó en su cuenta en la red social china un video en el cual revela una teoría que afirmaría que Homero Simpson, el padre de la familia amarilla, está en estado de coma desde el año 1993.

Los Simpsons es una de las series animadas más populares en la historia de la televisión. A lo largo de los años, los fanáticos han creado una infinidad de teorías con respecto a la historia que relata las aventuras de la familia que vive en Springfield.

A través de su cuenta personal de la red social de TikTok, el usuario Luis Velody (@luisvelody) realizó un video en el cual asegura que Homero en realidad estaría en internado en coma desde la década de los 90`.

El Tiktoker en su cuenta, la cual posee 3.2 millones de seguidores, publica videos en donde distintas teorías y curiosidades de películas y series animadas famosas como Toy Story, Shrek, El Rey León e incluso la serie creada por el dibujante Matt Groening.

Las pruebas que presenta Velody se basan en primera medida en un capítulo que se estrenó en 1992. El 8 de octubre de para ser más preciso. En dicho episodio llamado “Homero Hereje”, el padre de los Simpson se niega a seguir yendo a la iglesia los domingos y decide seguir su propia forma de fe.

En un sueño, Homero se encuentra con Dios y aprovecha para consultarle sobre el propósito de los humanos en el mundo. Inmediatamente, Dios le responde que lo sabrá cuando se muera, lo cual sería sólo seis meses después.

En abril de 1993, se estrenó el episodio llamado “So It's Come to This” (`A esto hemos llegado` traducido en español). En ese capítulo, Bart Simpson cansado de las bromas de su padre por "el dia de los inocentes", decide realizarle una broma pesada pero la misma provocó que Homero termine internado.

Aunque en ese episodio Homero sale del estado de coma en el cual se encontraba luego de escuchar a su hijo reconocer que fue él quien tuvo la responsabilidad de que sea hospitalizado.

Muchos fanáticos creen que este es un punto clave en la serie. Esto significaría que desde que se estrenó ese episodio en 1993, hasta los capítulos de hoy en día serían simplemente ilusiones del padre de la familia amarilla.

Según el Tiktoker, esto explicaría porque el tiempo pareciera no pasar en la serie, porque los hijos de la familia no crecen o porque la hija menor ni siquiera habla en el transcurso de las temporadas venideras.

Teoría desmentida por un productor

Al Jean, uno de los principales productores de la serie creada por Matt Groening, se encargó de desmentir esta teoría elaborada por los fans. Es más, el propio Jean destacó en su momento que “no hay nada de cierto en ella”.

"Significaría que en 1993 dábamos por hecho que la serie iba a continuar durante años. Me temo que esta teoría se une a la de 'Bart está muerto' en el archivo de interesante, pero falso", explica el productor al sitio TMZ.

Hay que reconocer que esta teoría se generó hace unos años en el sitio Reddit, en su momento ganó repercusión y eso provocó que hasta los creadores de la serie deban salir a desmentir esa versión.

Por último, el Tiktoker logró su objetivo al volver a introducir en las redes sociales una teoría sobre la familia Simpson. Además en poco tiempo su publicación se hizo viral, superó las 13.4 millones de reproducciones, obtuvo más de 2.1 millones de “Likes” y miles de comentarios de todo tipo.